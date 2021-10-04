Dört dörtlük Hatayspor

El Kaabi’nin golüyle öne geçen bordo-beyazlı takım, Kamara ile galibiyeti perçinledi. Hatay, puanını 16’ya yükselterek 4. sıraya kuruldu
Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisiyle tozu dumana katan, ancak sahasındaki Fenerbahçe yenilgisiyle yara alan Hatayspor, dün Yeni Malatya deplasmanından 3 puanla döndü: 2-0. 35. dakikada Ayoub El Kaabi'nin golüyle 1-0 öne geçen bordo-beyazlılar, 70'te de Mohammed Kamara'nın golü ile karşılaşmayı 2-0 kazandı. Bu sonucunardından Hatayspor,puanını 16'ya yükselterekmilli araya dördüncüsırada girmeyi başardı. Ligde üst üste beşinci kez mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ise son üç karşılaşmada gol dahi atamadı.
BUZ DEVRİ BİTTİ
ÖZNUR Kablo Yeni Malatyaspor'da maç sonrası teknik direktör İrfan Buz ile yollar ayrıldı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız" denildi.