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Giriş Tarihi: 4.10.2021 09:39

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 3 Ekim 2021 Dün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Teşkilat...

Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 3 Ekim 2021 Dün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Teşkilat...

Geçtiğimiz gün televiyon ekranlarına gelen dizi, film ve programlar reyting sonuçları yarışını sürdürdü. Yargı, İkimizin Sırrı, Benzemez Kimse Bize, Teşkilat, Çöpçüler Kralı gibi birçok yapım ekranlarda izleyenleriyle buluşurken öte yandan bugün de sabah saatleriyle beraber “3 Ekim dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte dünün reyting sonuçları TOTAL ve AB sıralaması...

Her gün bir önceki güne ilişkin sonuçların açıklandığı bilinirken bugün gözler dünün reyting sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi. Medya gündeminin yakından takipçileri Yargı, İkimizin Sırrı, Benzemez Kimse Bize, Teşkilat, Çöpçüler Kralı gibi geçtiğimiz akşam ekranlara gelen yapımların AB ve TOTAL sıralamadaki yerini merak ediyor. İşte 3 Ekim 2021 dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...

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Henüz reyting sonuçları açıklanmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

3 EKİM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:30 Konuştukça
08:45 Selim Yuhay ile Yollardaki İkinci Evim
09:45 Magazin D Pazar
12:00 Arda ile Omuz Omuza
13:00 Balçiçek'le Sohbete Geldik
14:00 Yargı
16:15 Sadakatsiz
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Yargı
23:15 Camdaki Kız

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:45 Dizi TV
12:35 Elisium: Yeni Cennet
14:45 Kardeşlerim
19:00 ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı
00:20 Beyaz Saray Düştü

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çizgi Film Kuşağı
09:00 Hayat Sevince Güzel
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:00 Bir Demet Tiyatro
16:00 En Güzel Bölüm
16:15 En Güzel Bölüm
18:45 Star Haber
20:00 Benzemez Kimse Bize
22:30 Vizontele

TRT 1 YAYIN AKIŞI

04:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
04:45 Muhteşem Kraliçe
05:50 Yeşil Deniz
08:40 Payitaht "Abdülhamid"
11:50 Enine Boyuna (Canlı)
13:00 Gizemli Tarih ''Piri Reis''
14:00 Dünya Hali (Altyazılı)
15:25 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
19:00 Ana Haber (Canlı)
20:00 Teşkilat (Altyazılı)
23:45 3'Te 3
01:05 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)
03:35 Gizemli Tarih ''Piri Reis''
04:20 3'Te 3

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Yeni Gelin
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Karaoğlan Geliyor
16:30 Arabesk
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Çöpçüler Kralı
21:45 Banker Bilo

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 10 Yaş Genç
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Kırmızı Oda
15:15 Yerli Sinema
17:45 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Kırmızı Oda

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Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 3 Ekim 2021 Dün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Teşkilat...
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