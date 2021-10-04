Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 3 Ekim 2021 Dün reyting sonuçları birincisi kim oldu? Teşkilat...

Her gün bir önceki güne ilişkin sonuçların açıklandığı bilinirken bugün gözler dünün reyting sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi. Medya gündeminin yakından takipçileri Yargı, İkimizin Sırrı, Benzemez Kimse Bize, Teşkilat, Çöpçüler Kralı gibi geçtiğimiz akşam ekranlara gelen yapımların AB ve TOTAL sıralamadaki yerini merak ediyor. İşte 3 Ekim 2021 dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...