Ekim ayı kira artış oranı ile ilgili sorgulamalar binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Enflasyon oranlarının ardından kira zammı, emekli zammı gibi birçok oranı enflasyon verisi belirliyor. Son olarak kira zam oranı oranı yüzde 15,78 olurken gözler 2021 Ekim kira zammı oranı ne kadar sorusuna çevrildi. Enflasyon açıklanınca kira zammı oranı da belli oluyor. Peki Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE TÜİK 2021 kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Ekim ayı kira artış oranı son günlerde epey araştırılıyor. TÜİK Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından 2021 Ekim kira artış oranı belli oldu.
Ekim 2021 kira artış oranı belli oldu. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.
Kira artış oranları her ay TÜİK tarafından enflasyonun açıklanması ile belli oluyor. Ekim ayı kira artış oranı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ekim Pazartesi açıklandı.
Buna göre, kiraya yüzde 16,42 oranında zam yapılacak.
EYLÜL 2021 ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI!
Eylül 2021 enflasyon oranı saat 10:00'da açıklandı. TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %16,42 artış gerçekleşti.
Yİ-ÜFE (2003=100) 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %30,50, bir önceki yılın aynı ayına göre %43,96 ve on iki aylık ortalamalara göre %33,83 artış gösterdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre %1,12, bir önceki yılın Aralık ayına göre %11,65, bir önceki yılın aynı ayına göre %19,25 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,78 artış gerçekleşti.