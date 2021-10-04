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Giriş Tarihi: 4.10.2021 07:32

Ekim ayı kredi faiz oranları güncel listesi 2021: (Taşıt-ihtiyaç-konut) Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?

Ekim ayı kredi faiz oranları güncel listesi 2021: Taşıt-ihtiyaç-konut Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?

Bankaların güncel kredi faiz oranları gündemdeki yerini aldı. Çeşitli sebeplerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalar tarafından oluşturulan düşük faizli ve uzun vadeli kampanyaları araştırıyor. Öte yandan faizlerde önümüzdeki günlerde düşüş yaşanıp yaşanmayacağı konusu da merak ediliyor. Bilindiği üzere özellikle pandemi döneminde vatandaşlar ekonomik problemlerine çözümü bu kampanyalarda bulmuştu. Kredi faiz oranları araştırmaları bu kapsamda devam ediyor. İşte 2021 Ziraat, Vakıfbank, Halbank kredi faiz oranları güncel listesi ve tüm detaylar...

Kredi faiz oranları gelişmeleri binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Düşük faizli ve uzun vadeli seçenekleriyle kampanyalar bu kapsamda yakından takip ediliyor. Ziraat, Vakıfbank, Halbank gibi özellikle kamu bankalarında müşterilerine çeşitli imkanlar sağlanıyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi faiz oranları araştırmalarını sürdürüyor. İşte Ziraat, Vakıfbank, Halbank kredi faiz oranları güncel listesi ve tüm detaylar...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Ekim ayı kredi faiz oranları güncel listesi 2021: (Taşıt-ihtiyaç-konut) Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?
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