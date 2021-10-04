Ekim ayı kredi faiz oranları güncel listesi 2021: (Taşıt-ihtiyaç-konut) Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank Bankaların kredi faiz oranları düşer mi?

Kredi faiz oranları gelişmeleri binlerce vatandaş tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. Düşük faizli ve uzun vadeli seçenekleriyle kampanyalar bu kapsamda yakından takip ediliyor. Ziraat, Vakıfbank, Halbank gibi özellikle kamu bankalarında müşterilerine çeşitli imkanlar sağlanıyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar kredi faiz oranları araştırmalarını sürdürüyor. İşte Ziraat, Vakıfbank, Halbank kredi faiz oranları güncel listesi ve tüm detaylar...
VAKIFBANK
Taşıt kredisi: %1.50'den
İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den
SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: %1.55'ten
Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61
Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63
Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla
HALKBANK
İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,
Taşıt Kredilerinde %1,54'den,
Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.