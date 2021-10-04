Son dakika...Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası Pereira'ya eleştiri! "Maçı analiz edemiyor, Trabzon deplasmanında..."

Son dakika... Süper Lig'de 8. hafta sona erdi ve milli ara başladı. Haftaya lider giren Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı sahasında konuk etti. Sarı-lacivertliler Berisha ve Gustavo ile kazanırken zirvedeki yerini korudu. Fenerbahçe-Kasımpaşa müsabakasını Sabah Gazetesi'nin deneyimli kalemleri Gürcan Bilgiç, Ahmet Çakar ve Ömer Üründül değerlendirdi. Pereira'nın maçları iyi analiz edemediğini belirten Üründül, Fenerbahçe'nin milli ara dönüşü Trabzonspor ile oynanacak müsabakada sıkıntı yaşayacağını ifade etti. İşte detaylar...
GÜRCAN BİLGİÇ: SADECE GALİBİYET
Kolay gibi görünen ama en zor maçlardan bir tanesiydi Fenerbahçe için. Sadece liderliği korumak için çıkmadılar sahaya, Olympiakos maçının yıpranması da üstlerindeydi. Bugüne kadar çok seyrettiğimiz, sezon boyunca da çok karşılaşacağımız maçlarından birini oynadılar. Öne geçene kadar baskı uygulayıp, skoru aldıktan sonra da kendi sahalarında beklediler.
İlk yarı bittiğinde topla oynama oranı eşitti. Kadıköy'deki bir maç için normal değil. Ama skor 2-0 ile ellerindeydi. Gustavo'nun takımı toplayıp, Pereira'nın yanına götürmesi de tribünlere bir "barış" mesajı, Portekizli teknik adama da güven hamlesiydi. Eğer oyuncular hocayla birlikteyse, skorda da galip yazıyorsa; Kadıköy'de "Bu ne biçim oyun" tartışması olmaz.
İkinci yarıda 61'e 39 ile baskı da geldi Kasımpaşa'dan gol de. Fenerbahçe geçen hafta Hatay'daki tecrübesini sahaya yansıttı ve tuttu kalesini. Hızlı hücumlar ile denedi şansını ama maçı hiç tehlikenin eşiğine getirmedi. Lider girdiği haftadan, unvanı ile çıktı.
Böyle bir maça, bambaşka bir ön taraf ve genç Crespo ile başlamak, biraz önce anlattığımız maçın eşik noktası olduğunu, Pereira'nın hâlâ anlamadığını gösteriyor. Crespo'nun arkasında doğru bir performans olmadan ilk on bir başlaması, kredisini bitirmek demek.
Nitekim akıllarda kalamadı. Serdar- Berisha'nın yan yana olması, atak sonlandıran adamların, atak geliştirmesini beklemek anlamına gelir ki, yine denemesi yapılmamış bir hamle.
Şunu bilmek gerekir; bu oyun Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşımaz. Maç kazandırır ama puan kayıplarını da sürpriz olmaktan çıkarır. Mesut, İrfan Can ve Valencia bile takımın kalitesini yükseltmekte yetersiz kalabilecekken, maceraların peşine düşmek anlamsız.
ÖMER ÜRÜNDÜL: PEREİRA MAÇLARI İYİ ANALİZ EDEMİYOR
F.Bahçe ilk yarıda takım halinde hırslı bir mücadele ortaya koydu. Ancak sergilenen futbol kopuk kopuktu. Hücum girişimleri planlı programlı değildi. Kadro yapısını analiz ettiğimizde bu durum çok normaldi. Çünkü ilerideki 3 forvet de birbirlerini yeterince tanımadıklarından aralarında uyum sorunu vardı.
Aynı şekilde orta sahanın ortasında Crespo'da da benzer bir durum yaşandı. F.Bahçe aslında 16. dakikada skor avantajı sağladıktan sonra elverişli saha içi ortamını bulmuştu. Çünkü Kasımpaşa artık o dakikadan itibaren ofansif futbola yönelmişti. Ama F.Bahçe bu avantajı ancak devre biterken ikinci golle değerlendirebildi.
İkinci yarıda da benzer tablo vardı. Ancak Kasımpaşa'nın atakları ilk yarıya oranla daha tehlikeli oluyordu. Önce Altay, çok önemli bir kurtarış yaptı. Sonra da yenen golle fark bire indi. Ondan sonra Pereira'dan hamleler geldi. Kasımpaşa beraberlik için riskleri arttırdı. F.Bahçe sadece tek net pozisyon bulabildi.
Sonuçta 3 puan biraz sıkıntılı da olsa kazanıldı. Yalnız bu maçtan sonra Pereira'nın çok iyi düşünüp doğru analizler yapması lazım. Örneğin 75 dakika açık oynayan rakibe karşı ani çıkışla üretkenlik yeterli olmadı. Zaten F.Bahçe iyi kapanan takımlara karşı ciddi pozisyon sıkıntısı çekiyor. Berisha ile Serdar Dursun'un birlikte ilk 11 görev almalarına bir anlam veremedim. Rossi'nin çıkması da yanlıştı.
Takım savunmasında da erken skor avantajı sayesinde risk alınmamasına rağmen, önemli tehlikeler yaşanması Trabzon deplasmanı için en ciddi mesaj. En çok Ferdi'yi beğendim. Yalnız son pas ve ortalarda biraz daha dikkatli olması lazım. Berisha çok yer değiştirerek oynayayıp defansif görevini de yapmaya çalıştı. Bir gol atarak ilerleyen haftalar için moral buldu.
AHMET ÇAKAR: SIFIR HATAYLA YÖNETTİ
Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında iyi oynamadı. Çok garip Vitor Pereira'nın yaratıcı değil, kaleye çabuk giden oyuncularla oynamak gibi bir arzusu var. İlk yarı Fenerbahçe skor avantajı yakaladı. Berisha vurdu, top Tarkan'ın ayağına çarptı, yükseklik kazandı ve gol oldu.
Devre biterken de Gustavo ikinci golü attı. Ama bu yarıya baktığımızda Kasımpaşa rahat gelmeye başlamıştı. Çok net pozisyonları olmasa da Fenerbahçe'nin daha önceki maçlarında gördüğümüz rakibinin kafasını kaldırtmama özelliği azalmıştı.
İkinci yarı çok kötüydü Fenerbahçe adına. Rakip Kasımpaşa her türlü geldi. Kendilerini umutlandıran golü de attılar ama puanı alamadılar. Aslında hafta içi oynanan Avrupa maçlarından sonra bu tür galibiyetler futbol kötü de olsa çok önemli. Sonuçta Fenerbahçe liderliği aldı ama futbolu sezon başındaki futbolu değil.
Hakem Atilla Karaoğlan'ı çok beğendim. Sıfır hataya yakın maç yönetti. Kartlarını doğru kullandı. Başarılıydı.