Son dakika...Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası Pereira'ya eleştiri! "Maçı analiz edemiyor, Trabzon deplasmanında..."

GÜRCAN BİLGİÇ: SADECE GALİBİYET

Kolay gibi görünen ama en zor maçlardan bir tanesiydi Fenerbahçe için. Sadece liderliği korumak için çıkmadılar sahaya, Olympiakos maçının yıpranması da üstlerindeydi. Bugüne kadar çok seyrettiğimiz, sezon boyunca da çok karşılaşacağımız maçlarından birini oynadılar. Öne geçene kadar baskı uygulayıp, skoru aldıktan sonra da kendi sahalarında beklediler.