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Giriş Tarihi: 4.10.2021

Fırtına’dan çifte standart isyanı!

YUNUS EMRE SEL
Fırtına’dan çifte standart isyanı!

Brezilyalı stoper, Konya’da rakibinin bileğine arkadan bastığı için kırmızı kart görmüştü. Beşiktaşlı Josef ise aynı pozisyonda sarı kart alınca bordo-mavililer “İşte çifte standart” diye isyan etti

Türkiye hakemlerin iki hafta geçmeden iki farklı hakemin verdiği hatalı kararları konuşuyor. Trabzonspor'un Konyaspor ile deplasmanda oynadığı maçta Halil Umut Meler, 8. dakikada Vitor Hugo'ya Skubic'in ayak bileğine yaptığı sert müdahale sonucunda direkt kırmızı kart göstermişti. Kartın doğru olduğu konusunda tüm hakem yorumcuları hemfikir olurken, önceki gün Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta bu kez hakem Yaşar Kemal Uğurlu, tartışmalı bir karara imza attı.

ORTAK GÖRÜŞ: KIRMIZI
Josef de Souza'nın 64. dakikada Felix'in ayak bileğine arkadan bastığı pozisyonda sadece sarı kartla yetinen hakem Uğurlu, Trabzonlu futbolseverlere, "İşte çifte standart. Hugo'ya kırmızı kart var, Souza'ya yok" dedirtti. Hakem yorumcularının birçoğu da siyah-beyazlı oyuncuya kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

HUGO'YA KIRMIZI KART
Trabzonspor'un Konya ile 2-2 berabere kaldığı maçta Vitor Hugo, rakibinin ayak bileğine tabanıyla bastığı için kırmızı kart görmüştü

DE SOUZA'YA SARI KART
Beşiktaş'ın önceki gün Sivas'ı 2-1 yendiği karşılaşmada Josef de Souza, rakibinin ayak bileğine tabanıyla basınca sarı kart görmüştü

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Fırtına’dan çifte standart isyanı!
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