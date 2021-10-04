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Giriş Tarihi: 4.10.2021 11:18

Formula 1 ne zaman? Formula 1 Türkiye Grand Prix’i ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte sıralama turları ve program bilgisi!

Formula 1 ne zaman? Formula 1 Türkiye Grand Prix’i ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte sıralama turları ve program bilgisi!

Formula 1’in Türkiye ayağı için geri sayım başladı. Sezonun hem en heyecanlı yarışı hem de şampiyonun belirlenmesinde etkili olan Formula 1 yarışını hız tutkunları bekliyor. Sezonun 16’ıncı yarışı olacak olan Türkiye Grand Prix için gözler bu hafta sonuna çevrildi. İstanbul Park’ta gerçekleşecek olan Formula 1 ne zaman? Formula 1 Türkiye Grand Prix’i ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte sıralama turları!

Dünyanın en prestijli yarışları arasında yer alan Formula 1 için geri sayım başladı. İstanbul organizasyonunu hız tutkunları merakla beklerken "Formula 1 ne zaman? Formula 1 Türkiye Grand Prix'i ne zaman ve ayın kaçında yapılacak?" sorularına da yanıt aranıyor. İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan yarışı yaklaşık 100 bin kişi canlı olarak izleyebilecek. Peki; Formula 1 ne zaman? Formula 1 Türkiye Grand Prix'i ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte bilgiler.

FORMULA 1 TÜRKİYE GRAND PRİX'İ NE ZAMAN?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i 8-9-10 Ekim tarihlerinde İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek. Sezonun 16'ıncı yarışı olan Türkiye Grand Prix'i yeniden büyük heyecana sahne olacak.

FORMULA 1'DE PROGRAM ŞU ŞEKİLDE;

8 Ekim Cuma günü pilotlar sabah 11:30 ve 12:30 saatleri arasında antrenman yapacak. İlk antrenmanın ardından 15:00-16:00 saatleri arasında ikinci antrenman seansı gerçekleştirilecek.

9 Ekim Cumartesi günü 12:00-13:00 saatleri arasında üçüncü antrenman seansının ardından 15:00-16:00 saatleri arasında sıralama turları atılacak.

10 Ekim tarihinde saat 15:00-17:00 saatleri arasında ise Formula 1 Türkiye Grand Prix'in gerçekleştirilecek. 58 turdan oluşacak ve 120 dakika sürmesi beklenen Türkiye Grand Prix'i büyük heyecana sahne olacak

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Formula 1 ne zaman? Formula 1 Türkiye Grand Prix’i ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte sıralama turları ve program bilgisi!
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