Formula 1 ne zaman? Formula 1 Türkiye Grand Prix’i ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte sıralama turları ve program bilgisi!

Dünyanın en prestijli yarışları arasında yer alan Formula 1 için geri sayım başladı. İstanbul organizasyonunu hız tutkunları merakla beklerken "Formula 1 ne zaman? Formula 1 Türkiye Grand Prix'i ne zaman ve ayın kaçında yapılacak?" sorularına da yanıt aranıyor. İstanbul Park'ta gerçekleştirilecek olan yarışı yaklaşık 100 bin kişi canlı olarak izleyebilecek. Peki; Formula 1 ne zaman? Formula 1 Türkiye Grand Prix'i ne zaman ve ayın kaçında yapılacak? İşte bilgiler.