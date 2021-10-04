Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Rize'de moral buldu!
Giriş Tarihi: 4.10.2021 12:04

Galatasaray Rize'de moral buldu!

DHA
Galatasaray Rize’de moral buldu!

Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Rize'de nefes kesen bir müsabaka oynanırken, sarı-kırmızılı takım 90+11'de bulduğu golle 3 puana uzandı. Bu galibiyet Fatih Terim'in öğrencilerine büyük moral oldu.

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında son saniye golüyle rakibini 3-2 devirdi.

Son derece gergin geçen mücadelenin birçok kırılma noktası olurken, Galatasaray'ın bu galibiyeti 10 kişiyle ve son anda kazanması takıma büyük moral kazandırdı. Takımdaşlık duygusunu perçinleyen müsabakada sarı kırmızılı birçok futbolcu da kendini buldu.

MUHAMMED AYLAR SONRA
Galatasaray'da uzun süredir gol orucunda olan Mustafa Muhammed, bu sezonki ilk gollerini Rize'de kaydetti. En son geçen sezon 11 Mayıs'ta Denizli karşısında fileleri havalandıran Mısırlı golcünün üzerinde bu sessizlik büyük baskı oluşturyordu. Fatih Terim ile bağı da yeniden kuvvetlenen Muhammed, beyaz bir sayfa açtı.

BABEL TAKDİR GÖRDÜ
Galatasaray'da sezonun en çok eleştirilen ismi Ryan Babel, zorlu maçta öne çıkan isimlerden biriydi. Şu ana kadar eleştiri oklarının hedefinde olan Hollandalı futbolcu, Rize'de gösterdiği mücadeleyle alkış topladı ve kredisini artırdı.

KEREM YERİNİ GÜÇLENDİRDİ
Sarı kırmızılılarda son haftalarda Kerem Aktürkoğlu da tepki çeken isimlerden biriydi. Rize'de ikinci yarıda oyuna dahil olan genç futbolcu galibiyetin mimarlarından oldu. Ayrıca son golde çok büyük emek harcayan Mbaye Diagne de "Ben buradayım" mesajı verdi.



HEDEF HER GEÇEN GÜN DAHA İYİ OLMAK
Milli araya büyük moralle giren Galatasaray, bu süreci çok iyi değerlendirmek istiyor. Teknik heyet milli arada takımdaki temel eksikleri giderip her geçen gün daha iyi bir takım oluşturma hedefinde.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi, var mı? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?
Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Şok eleme, duyanlar inanamadı!
Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen, iki de mühendis çıktı
Son dakika: Rizespor-Galatasaray maçı için olay yorum! "Kara bir gece yaşandı, Fatih Terim'e bir uyarım var..."
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş'ten altın tahmini: Bu 3 gelişmeye dikkat!
Sevgilisinin babası tarafından tecavüz edildiği belirtilen Aleyna'yla ilgili şok: İntihar değil!
Yargıtay'dan emsal 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
1 Ekim itibariyle yürürlüğe girdi! Operatörlere ‘tavan’ geldi
CHP'de tosuncuk vakası! 1 Milyar TL ile kaçtı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray Rize'de moral buldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA