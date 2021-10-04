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Giriş Tarihi: 4.10.2021

Gaziantep’ten Altay’a darbe

Gaziantep’ten Altay’a darbe

İlk devresi golsüz biten maçın ikinci yarısında 52 ve 61. dakikalar arasına 3 gol sığdıran Gaziantep FK, sezonun flaş ekibini evine puansız uğurladı

Süper Lig'de üst sıralara tırmanmak isteyen Gaziantep Futbol Kulübü, sezona çok iyi bir giriş yapan Altay'ı ikinci yarıda bulduğu 4 golle devirdi. 52'de Maxim'in peraltısı ile başlayan gol yağmuru 57'de Merkel ile devam etti ve 61'de yine Maxim ile fark 3'e çıktı. 63'te Altay, Erhan Çelenk ile bir gol bulsa da 72'de sahneye çıkan Dicko maçın sonucunu ilan etti: 4-1.

YENİLGİYİ HAK ETTİK
Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Bireysel olarak da takım olarak da mağlubiyeti hak ettik. Bu futbolda doğaldır. Takım olarak iyi görüntü vermedik. İyi mücadeleyi ortaya koyamadık" dedi.

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Gaziantep’ten Altay’a darbe
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