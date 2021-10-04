Gözler ‘Yalçın’ raporunda

Sivasspor maçının 42. dakikasında kırmızı kart gören Sergen Yalçın’la ilgili temsilci ve hakem raporları bugün TFF Hukuk Kurulu’na ulaşacak
Beşiktaş, Sivas'ı yenip, kötü gidişe son verirken Can'a yapılan harekete faul çalınmamasına sinirlenip topa vuran Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesi maça damga vurdu. Gözler ise deneyimli hocanın cezasına çevrildi. Olayla ilgili temsilci ve hakem raporları bugün TFF Hukuk Kurulu'na ulaşacak. DisiplinTalimatı'nda kenar yönetiminsahaya girmesinincezası kırmızı kart. Hakaret gibi ek bir eylem olmadığı takdirde sahaya girip topa vuran Yalçın'a 1 maç ceza verilecek ve Başakşehir maçında kulübede olamayacak. Bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde ise takımın başına dönecek. Raporlarda hakaret içeriğiolması durumunda ise 3 ila7 maç arasında ceza almasıgündeme gelecek.