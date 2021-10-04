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Giriş Tarihi: 4.10.2021

Gözler ‘Yalçın’ raporunda

Gözler ‘Yalçın’ raporunda

Sivasspor maçının 42. dakikasında kırmızı kart gören Sergen Yalçın’la ilgili temsilci ve hakem raporları bugün TFF Hukuk Kurulu’na ulaşacak

Beşiktaş, Sivas'ı yenip, kötü gidişe son verirken Can'a yapılan harekete faul çalınmamasına sinirlenip topa vuran Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesi maça damga vurdu. Gözler ise deneyimli hocanın cezasına çevrildi. Olayla ilgili temsilci ve hakem raporları bugün TFF Hukuk Kurulu'na ulaşacak. Disiplin Talimatı'nda kenar yönetimin sahaya girmesinin cezası kırmızı kart. Hakaret gibi ek bir eylem olmadığı takdirde sahaya girip topa vuran Yalçın'a 1 maç ceza verilecek ve Başakşehir maçında kulübede olamayacak. Bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray derbisinde ise takımın başına dönecek. Raporlarda hakaret içeriği olması durumunda ise 3 ila 7 maç arasında ceza alması gündeme gelecek.

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Gözler ‘Yalçın’ raporunda
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