Canlı altın fiyatları gelişmeleri güncel alış satış rakamları: 4 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Günlük piyasalardaki son dakika altın fiyatları gelişmeleri binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde durgunluğunu koruyan sarı metalin grafiğindeki ani yükseliş hareketi sonrası yeniden 500 TL'nin üzerine çıkması dikkatleri üzerine çekti. Bu kapsamda ise "4 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı alış satış rakamları ile altın fiyatları güncel grafiği...
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
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ATA ALTIN FİYATLARI
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GRAM ALTIN FİYATI
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
YARIM ALTIN FİYATLARI
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TAM ALTIN FİYATLARI
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
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