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Giriş Tarihi: 4.10.2021 07:24 Son Güncelleme: 4.10.2021 07:24

Canlı altın fiyatları gelişmeleri güncel alış satış rakamları: 4 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları gelişmeleri güncel alış satış rakamları: 4 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Serbest piyasalardan gelen son dakika altın fiyatları gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından takip edilmeye devam ediyor. Altının gram fiyatı haftanın ilk işlem gününde anlık gelen verilere göre 501 TL olarak kaydedilirken öte yandan yatırımcılar gün içerisinde “4 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?” sorularına yanıt arıyor. İşte Güncel altın fiyatları gelişmeleri canlı alış satış rakamları...

Günlük piyasalardaki son dakika altın fiyatları gelişmeleri binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde durgunluğunu koruyan sarı metalin grafiğindeki ani yükseliş hareketi sonrası yeniden 500 TL'nin üzerine çıkması dikkatleri üzerine çekti. Bu kapsamda ise "4 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı alış satış rakamları ile altın fiyatları güncel grafiği...

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.314,00
  • Satış: 3.364,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.287,00
  • Satış: 3.342,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 501,30
  • Satış: 501,42

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 813,00
  • Satış: 824,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.626,00
  • Satış: 1.648,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.196,89
  • Satış: 3.258,73

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 451,35
  • Satış: 468,81

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Canlı altın fiyatları gelişmeleri güncel alış satış rakamları: 4 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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