Güven Yalçın İtalya’da manşet oldu! Eski takımı Lecce’yi şaşkına çevirdi...

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiiktaş, sahasında Sivasspor'u Güven Yalçın'ın attığı 2 klas golle 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk golünü harika bir vole golüyle atan genç golcü, İtalya basınında manşet oldu.
Geçen sezonun devre arasında İtalya'nın Lecce takımına kiralanan Güven Yalçın, eski takımını şaşkına çevirdi.
"TÜRK FORVET SANSASYONEL BİR GOL ATTI"
Lecce merkezli yerel gazete olan Pianeta Lecce'nin haberinde, Güven Yalçın'ın Sivasspor'a attığı vole golüne yer verilerek "Güven Yalçın'ı hatırlıyor musunuz? Geçen hazirana kadar Lecce forması giyen Türk forvet sansasyonel bir gol attı" ifadelerine yer verildi.
"O GOLÜ İTALYA'DA ATSAYDI..."
Haberde, "Güven Yalçın, Beşiktaş ataklarını inanılmaz bir şekilde yönetiyor. Lecce'de kiralık oynamasının ardından İstanbul ekibine geri dönen 22 yaşındaki oyuncu, son 2 maçında 3 gol kaydetti. O golü İtalya'da atsaydı kariyeri farklı gelişirdi" diye belirtildi.
BU SEZON 4 MAÇTA 3 GOL!
22 yaşındaki Güven Yalçın, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 4 maçta 3 gol atarken toplamda ise Siyah-beyazlılarda 72 maçta 17 gol kaydetti.
LECCE'DE GOLÜ YOK!
Güven, geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Lecce'de ise gol veya asist yapamadı.