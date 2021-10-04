Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hiç Mesut değil
Giriş Tarihi: 4.10.2021

Hiç Mesut değil

MUSTAFA NACAR
Hiç Mesut değil

İkinci yarının başında kenarda ısınmaya başlayan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu, oyuna alınmayınca yeleğini Vitor Pereira’nın yanına attı

Gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dün yedek soyundu. Yoğun tedavi programı sonrası Kasımpaşa maçına yetiştirilen tecrübeli futbolcu, maç sabahı 11'de olmadığını öğrendi. Kenarda forma bekleyen tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ısınmaya başladı. 40 dakika kenarda ısınan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna alınmayınca elindeki yeleği Pereira'nın yanından geçerken yere attı. Tribüne çıkan ve moralinin bozuk olduğu yüzünden belli olan Mesut'u takım arkadaşları teselli etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Cengiz Ünder ve Burak Yılmaz Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 3 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Şok eleme, duyanlar inanamadı!
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş açıkladı: Altın için bu 3 gelişmeye dikkat!
Bu kerpiç evden bir cerrah, bir polis, bir öğretmen, iki de mühendis çıktı
Yargıtay'dan emsal 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim biter mi? 2021-2022 Bu ay okullar kapanır mı? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den son dakika açıklaması
Cristiano Ronaldo yedek kaldı sinirlerine hakim olamadı! Maç bittikten sonra ortaya çıktı!
Son dakika haberleri | Sağlık Bakanlığı'ndan Covid-19 güncellemesi: Karantina süresi değişti!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik paylaştı! Eylül ayında 14 proje hayata geçirildi
Son dakika: Galatasaray Rizespor karşısında son saniyede kazandı! Rize'de nefes kesen maç...
ARKADAŞINA GÖNDER
Hiç Mesut değil
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA