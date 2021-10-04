Hiç Mesut değil

İkinci yarının başında kenarda ısınmaya başlayan Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu, oyuna alınmayınca yeleğini Vitor Pereira’nın yanına attı
Gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dün yedek soyundu. Yoğun tedavi programı sonrası Kasımpaşa maçına yetiştirilen tecrübeli futbolcu, maç sabahı 11'de olmadığını öğrendi. Kenarda forma bekleyen tecrübelioyuncu, ikinci yarıda ısınmaya başladı. 40 dakika kenarda ısınan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna alınmayınca elindeki yeleği Pereira'nın yanından geçerken yere attı. Tribüne çıkan ve moralininbozuk olduğu yüzünden belli olanMesut'u takım arkadaşları teselli etti.