İlk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili ayın kaçında? 1 haftalık ara tatil ne zaman? Gözler 2021-2022 takviminde!

Takvime göre bu yıl ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Bir haftalık aranın ardından öğrenciler sömestr tatiline kadar okula devam edecek. Daha sonra ikinci dönem ara tatili ve yaz tatili gündeme gelecek. İlk ara tatil ne zaman başlıyor, Kasım ara tatili ayın kaçında? İşte merak edilen soruların yanıtı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimi ile 1 haftalık ara tatil tarihi.

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.