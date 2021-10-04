İlk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili ayın kaçında? 1 haftalık ara tatil ne zaman? Gözler 2021-2022 takviminde!

Takvime göre bu yıl ilk ara tatil Kasım ayında yapılacak. Bir haftalık aranın ardından öğrenciler sömestr tatiline kadar okula devam edecek. Daha sonra ikinci dönem ara tatili ve yaz tatili gündeme gelecek. İlk ara tatil ne zaman başlıyor, Kasım ara tatili ayın kaçında? İşte merak edilen soruların yanıtı, 2021-2022 eğitim-öğretim yılı takvimi ile 1 haftalık ara tatil tarihi.
SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Sömestr tatili, 24 Ocak 2022'de başlayıp 4 Şubat 2022'de tamamlanacak.
KASIM VE NİSAN ARA TATİL TARİHLERİ
İlk dönemde yapılacak olan ilk ara tatil 15-19 Kasım, ikinci dönemde uygulanacak olan ikinci ara tatil ise 11-15 Nisan 2022 tarihleri arasında yapılacak.
MEB 2021-2022 TAKVİMİ
* 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos Salı günü başlayacak.
* Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında uyum eğitimleri düzenlenecek.
* Birinci dönem, 6 Eylül Pazartesi günü başlayacak, ardından ilk ara tatil 15-19 Kasım arasında verilecek. Daha sonra sömestr tatili 21 Ocak'ta başlayıp, 7 Şubat'ta sona erecek.
* İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak, 11-15 Nisan arasında ikinci ara tatil yapılıp 17 Haziran 2022 Cuma sona eğitim öğretim yılı sona erecek.