Whatsapp ve Instagram çöktü mü, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor soruları milyonlarca kullanıcı tarafından araştırılıyor. Akşam saatlerinde başlayan erişim problemi hala devam ediyor. Kullanıcılar sosyal medya hesaplarına ulaşım sağlayamazken, İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor sorularına yanıt arıyor. Yaşanan bu problem Twitter'da TT olurken, konuya ilişkin son dakika açıklaması geldi. Peki, İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor? İşte konuya ilişkin detaylar;

İNSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? ERİŞİM SAĞLANAMIYOR

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor.