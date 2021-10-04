İnternet neden yavaş, sorun mu var sorusu milyonlarca internet kullanıcısının gündeminde yer alıyor. Türkiye genelinde kullanıcıların yaşadığı problemin ardından internet neden yavaş, sorun mu var soruları araştırılmaya başlandı. İşte konuya ilişkin detaylar;
INTERNET'TE SORUN MU VAR, NEDEN YAVAŞ?
İnternet kullanımında sorun yaşayan vatandaşlar, internet neden yavaş, sorun mu var sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar;
İNTERNET NEDEN YAVAŞ, SORUN MU VAR?
Türkiye'de milyonlarca internet kullanıcısı, evdeki internetlerini kullanmada problem yaşıyor. Türkiye genelinde yaşanan bu problem, kullanıcıların internetlerini kullanmasını zorlaştırıyor. Konuya ilişkin internet sağlayıcılarından henüz bir açıklama gelmedi.
Sorunun neden kaynaklandığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmazken, birçok Twitter kullanıcısı Facebook, Instagram ve WhatsApp'a giremediğini aktarıyor. Yaşanan bu problemin 1-2 saat içinde düzelmesi bekleniyor.
SAAT 18:44'TE ÇÖKTÜ
Web sitelerinde gerçekleşen sorunlarına ilişkin anlık bilgiler sağlayan 'Down Detector' internet sitesi, dünya genelinde yaşanan sorunun TSİ ile 18.44'te başladığını bildirdi.
Facebook'tan küresel ölçekteki bu soruna ilişkin henüz bir açıklama gelmiş değil.
WHATSAPP'TAN İLK AÇIKLAMA
Söz konusu soruna ilişkin her üç sosyal medya platformunu da çatısında barındıran Facebook'un İletişim Direktörü Andy Stone, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Uygulamalarımız ve ürünlerimize erişimde bir sorun olduğunun farkındayız. Mümkün olan en kısa sürede her şeyin normale dönmesi için çalışıyoruz, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesini kullandı.
Stone, söz konusu uygulamalara hangi ülkelerde erişim sorunu yaşandığına ilişkin detay paylaşmadı
BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" açıklaması yaptı.