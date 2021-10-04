Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK yurt yedek sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak, nereden öğrenilecek? KYK yurt sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 4.10.2021 14:34 Son Güncelleme: 4.10.2021 14:43

KYK yurt yedek sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak, nereden öğrenilecek? KYK yurt sorgulama ekranı

KYK yurt yedek sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak, nereden öğrenilecek? KYK yurt sorgulama ekranı

KYK yurtları için asıl listedeki isimlerin yerleştirme işlemleri tamamlandı. Boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki isimlerin yerleştirmeleri yapılmaya devam ediyor. Adaylar, KYK yurt yedek sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak, nereden öğrenilecek sorusuna yanıt arıyor. Boş kontenjanlar doluncaya dek devam edecek olan yerleştirme işlemleri için KYK yurt sorgulama ekranı haberimizde.

KYK yurt yedek sonuçlarının açıklanacağı tarih adayların gündeminde yer alıyor. İlk yerleştirme sürecinde milyonlarca öğrenci okullarının bulunduğu şehirdeki yurtlara yerleştirildi. Asıl listeden boş kalan kontenjanlar için yedek listedeki isimlerin yerleştirmesi sürüyor. Önümüzdeki haftalarda da Pazartesi ve Perşembe günleri yapılacak olan yerleştirmeler KYK yurt yedek sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak sorusuyla inceleniyor. İşte KYK yurt sorgulama ekranı ile diğer detaylar.

KYK YURT BAŞVURU SONUCU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru sorgulama ekranına KYK resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor.

Yedek yerleştirmeler boş kalan kontenjanlar için sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam edecek. Başvuru sonuçları https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama internet adresinden öğrenilecek.

KYK YURT YEDEK SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yedek sırası bekleyen öğrenciler için ilk yedek yerleştirme 20 Eylül'de, ikinci yedek yerleştirme 23 Eylül'de, üçüncü yedek yerleştirme ise 27 Eylül'de gerçekleştirildi. Yedek yerleştirmeler sonraki haftalarda da her pazartesi ve perşembe günleri yapılmaya devam ediyor. Bu bağlamda, bu haftanın ilk yerleştirmesi bugün gerçekleştiriliyor.

KYK YURT YEDEK SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YURT ÜCRETİ NE ZAMAN VE NASIL ÖDENECEK?

Yurt ücretleri aylık olarak tahsil edilir. Kayıtlarda kayıt gününün de ücreti alınır. Kayıt sildirmelerde ise işlem gününden sonraki günlerin ücreti iade edilir. Yurt ücretleri en geç takip eden ayın onu saat 23.59'a kadar banka aracılığıyla ödenir.

Yurt hakkı kazanan öğrencilerin öncelikle kendilerine verilen süre içerisinde Ziraat Bankası şubelerinden, ATM'lerinden veya https://kyk.ziraatbank.com.tr/ internet adresinden ilk kayıt ücretini ödemeleri gerekiyor. İlk kayıt ücreti içerisinde güvence bedeli ve gün bazında yatak ücreti yer alıyor.

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KYK yurt yedek sonuçları ne zaman ve hangi tarihte açıklanacak, nereden öğrenilecek? KYK yurt sorgulama ekranı
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