Merkez Bankası faiz kararı Ekim ayına girilmesiyle merak konusu oldu. Merkez'in PPK toplantı takviminde yer alan bilgilere göre ekim ayı toplantısı Perşembe günü yapılacak. Ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin artıp artmayacağını sorgulamaya başladı. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Eylül ayı için düşme kararı almıştı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB Merkez Bankası Toplantısı ne zaman?
Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre; Para Politikası Kurulu Toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.
Karar aynı gün saat 14:00'te bildirilecek.
2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.
Ekim ayındaki karar ise 21 Ekim 2021 Perşembe günü duyurulacak.