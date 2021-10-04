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Giriş Tarihi: 4.10.2021 13:49

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB Merkez Bankası Toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB Merkez Bankası Toplantısı ne zaman?

Piyasaların şekil alacağı Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. Eylül ayına ilişkin enflasyon oranının açıklanmasıyla gözler (TCMB) Para Politikası Kurulu PPK toplantısı sonrası çıkacak faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında yeni karar alınmamış faizler yüzde 19 sabit bırakılmış, 2021 Eylül ayında Para Politikası Kurulu (PPK), faizleri yüzde 19’dan yüzde 18’e çekmişti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB Merkez Bankası Toplantısı ne zaman? İşte Merkez’in faiz kararı ile ilgili detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı Ekim ayına girilmesiyle merak konusu oldu. Merkez'in PPK toplantı takviminde yer alan bilgilere göre ekim ayı toplantısı Perşembe günü yapılacak. Ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin artıp artmayacağını sorgulamaya başladı. Her ay Para Piyasası Kurulu tarafından değerlendirilen faiz kararı, Eylül ayı için düşme kararı almıştı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB Merkez Bankası Toplantısı ne zaman?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası'nın 2021 yılı takviminde yer alan bilgilere göre; Para Politikası Kurulu Toplantısı 21 Ekim 2021 tarihinde yapılacak.

Karar aynı gün saat 14:00'te bildirilecek.

EN SON FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu. Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi.

Ekim ayındaki karar ise 21 Ekim 2021 Perşembe günü duyurulacak.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB Merkez Bankası Toplantısı ne zaman?
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