Merkür Retrosu ne zaman bitecek? 2021 Merkür Retrosu etkileri nelerdir, hangi burcu ne kadar etkiliyor?

MERKÜR RETROSU BURÇLARA ETKİSİ NEDİR?

KOÇ

Koç burçları Merkür retrosu döneminde ilişkilerinde ve ortaklıklarında meydana gelebilecek yanlış anlaşılmalara dikkat etmeliler. İletişim kazalarına çok sık rastlayabilirler. Yanlış kişiye yanlış mesajı atma olayı bu dönemde Koç burçlarının başına gelebilir. Ayrıca geçmişten birileri onlarla iletişim kurmak isteyebilir.

BOĞA

Boğa burçları Merkür retrosunda kaydedilmeyen dosyalar, yanlış kişiye atılan mesajlar ve yanlış anlaşılmalar gibi sorunlarla karşı karşıya kalabilir. O yüzden bu dönemde her şeyi iki üç kere kontrol etmeliler.

İKİZLER

İkizler burçlarının Merkür retrosunda gündemleri eski sevgilileri olacak. Eski sevgilileri geri dönmek için can atabilir, bir şekilde karşılarına çıkabilir. Aynı zamanda tesadüfen karşılaşmaları da çok olası. Hayatında biri olan İkizler burçları bu dönemde iletişim sıkıntıları çekebilir. Mesajları atarken de okurken de dikkatli olmalılar.

YENGEÇ

Yengeç burçlarının Merkür retrosundaki gündemi ev, aile ve iletişim sorunları olacak. Komşularıyla kavga etmeden, kiranın yanlış adrese gitmesine kadar birçok sorunla karşı karşıya kalabilirler. Eşya alırken de dikkatli olmalılar.

ASLAN

Aslan burçları Merkür retrosunda seyahatler ve arkadaşlık ilişkileri konusunda iletişim sıkıntıları yaşayabilir. Seyahate çıkacaklarsa uçak biletlerini birkaç kez kontrol etmeliler. Eğitim alanlar yine tarihler, ticaretle uğraşanlar ise imzaladıkları sözleşmeler konusunda dikkatli olmalı.

BAŞAK

Başak burçlarının Merkür retrosu gündeminde ilk sırada parasal konular yer alacak. Yanlış yere para gönderebilir, bekledikleri paralar konusunda gecikmeler yaşayabilir ya da bir ürüne gereğinden fazla para ödeyebilirler. Maddi konularda dikkatli olmalılar.

TERAZİ

Terazi burçları bu dönemde hayatlarındaki her planı yeniden gözden geçirmeliler, değiştirmek ya da yavaşlatmak zorunda kalabilirler. Bu dönemde kafaları karışabilir, daha önce verdikleri önemli kararları değiştirmemeye gayret etsinler. Geçmişte karşılarına çıkan olay ve durumlar tekrar çözülmek üzerine önlerine düşebilir.

AKREP

Akrep burçları bu dönemde içsel bir bekleme dönemine girmiş gibi hissedebilirler. Düşünceleri çok fazla geçmişe takılabilir. Eski mevzuları düşünmek, korkuların ve endişelerinin artması bu dönemde çok mümkün gözüküyor. Arkalarından çevrilen işleri ve düşmanlıkları fark edebilirler. Biraz daha dikkatli olmaya çalışmalılar.

YAY

Yay burçları Merkü retrosu döneminde sosyal çevreleriyle ilgili bazı şaşırtıcı gelişmelerle karşılaşabilirler. Kimin dost kimin düşman olduğunu fark edecekleri bir dönem. Yanlış anlaşılmalar söz konusu. Bu dönem onlar için biraz izleme zamanı. Hayalleri ile ilgili yaşanacak bazı gelişmeler, her şeyi tekrar gözden geçirmelerini sağlayacak. Kalabalık ortamlarda eski sevgilileri ile karşılaşma ihtimalleri yüksek.

OĞLAK

Merkür retrosu Oğlak burçlarının kariyer evinde gerileyecek. Anlaşmaları, işleri tekrar gözden geçirmeleri gerekebilir. Detayları fark edebilmeleri için aynı işi yanlış anlaşılmalardan dolayı birkaç kez yapabilirler. İş yerinde yanlış anlaşılmalar ve iletişime çok dikkat etmeliler. Yanlış mailler atabilirler.

KOVA

Kova burçları Merkür retrosu döneminde seyahatler, iletişim ve eğitim konularında bazı aksamalar ve yanlış anlaşılmalar yaşayabilirler. Aynı zamanda kendi hayat planlarında detayları fark edecekleri bir dönem olacak. Olaylarda aksilikler yaşadıkça farkındalıkları artacak.

BALIK

Balık burçları Merkür retrosu döneminde parasal konular ve detaylar ile uğraşmak zorunda kalabilirler. Gelmeyen paralar, geciken ödemeler Balık burçlarının bir şeyleri fark etmesini sağlayabilir. Para konularına dikkat etmeliler, yatırım yapmak için doğru zaman olmayabilir.