Milli ara başladı mı, ne zaman başlayacak ve bitecek 2021? Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek?

Dünya Kupası elemeleri kapsamında gerçekleştirilen milli maçlara hazırlık nedeniyle dünya genelinde maçlara ara veriliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye Norveç ile karşı karşıya gelecek. Bu maçtan önce verilmesi planlanan ara, "Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek 2021?" sorusuyla inceleniyor. Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek? İşte milli ara tarihleri ve lig maçlarının oynanacağı tarih.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Milli ara, 3 Ekim Pazar saat 19.00'da oynanan Rizespor, Galatasaray maçının sona ermesiyle birlikte başladı. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. ve 8. karşılaşmalarını 8 Ekim Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile oynayacak. Bu maçların ardından milli ara sona erecek.