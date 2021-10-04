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Giriş Tarihi: 4.10.2021 11:53 Son Güncelleme: 4.10.2021 11:53

Milli ara başladı mı, ne zaman başlayacak ve bitecek 2021? Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek?

Milli ara başladı mı, ne zaman başlayacak ve bitecek 2021? Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek?

Futbolseverlerin gündeminde “Milli ara başladı mı, ne zaman bitecek 2021” sorusu yer alıyor. Türkiye-Norveç milli maçı nedeniyle tüm liglerde maçlara bir haftalık ara veriliyor. Bu süreçte takımlar hazırlıklarını tamamlayacak ve sakat oyuncular iyileşerek milli maça hazırlanıyor. Bu durum, “Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek, ne zaman bitecek, lig maçları ne zaman oynanacak?” sorularıyla araştırılıyor. İşte detaylar.

Dünya Kupası elemeleri kapsamında gerçekleştirilen milli maçlara hazırlık nedeniyle dünya genelinde maçlara ara veriliyor. 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda yer alan Türkiye Norveç ile karşı karşıya gelecek. Bu maçtan önce verilmesi planlanan ara, "Milli ara ne zaman başlayacak ve bitecek 2021?" sorusuyla inceleniyor. Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek? İşte milli ara tarihleri ve lig maçlarının oynanacağı tarih.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTECEK?

Milli ara, 3 Ekim Pazar saat 19.00'da oynanan Rizespor, Galatasaray maçının sona ermesiyle birlikte başladı. Türkiye'nin 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 7. ve 8. karşılaşmalarını 8 Ekim Norveç ve 11 Ekim'de Letonya ile oynayacak. Bu maçların ardından milli ara sona erecek.

MİLLİ ARA NEDEN VERİLİYOR?

Takımlar bu süreçte milli takımlarına gitmeyen, sakatlıktan yeni çıkmış ve antrenman eksiği bulunan oyunculara yoğunlaşırken bir dizi hazırlık maçı yaparak Süper Lig için daha hazır bir hale gelmek için çalışacak.

LİGLER TEKRAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

3 Ekim Pazar günü milli araya giren Spor Toto Süper Lig, 15 Ekim Cuma günü oynanacak olan Başakşehir, Beşiktaş 9. hafta mücadelesiyle kaldığı yerden devam edecek.

TÜRKİYE - NORVEÇ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Türkiye, gruptaki 7. maçını 8 Ekim'de İstanbul'da Norveç ile yapacak. 20.45'te başlayacak olan karşılaşma, TRT Spor veya TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Hollanda ise aynı gün Letonya'ya konuk olacak. Karşılaşmanın saat ve kanal bilgisi ise henüz belli olmadı.

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Milli ara başladı mı, ne zaman başlayacak ve bitecek 2021? Milli ara ne kadar ve kaç gün sürecek?
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