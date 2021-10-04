Navtex ilanı nedir, Navtex ilan etmek ne demek? Navtex ne işe yarar?

İki hafta önce Türk donanmasının Yunan ihlal teşebbüsünü engellemesinin ardından Kıbrıs Rum yönetimi de Malta bandıralı kiralık araştırma gemisiyle bu teşebbüsü tekrarlamaya çalıştı. Rum yönetiminin Türk kıta sahanlığında Navtex yayınlaması üzerine pek çok kişi "Navtex ilanı nedir, Navtex ilan etmek ne demek?" sorularına yanıt arıyor. Navtex ne işe yarar, seyrüsefer bildirimi nedir? İşte bu denizcilik terimine ilişkin merak edilenlerin yanıtı.

NE OLMUŞTU?

Yunanistan "Nautical Geo adlı araştırma gemisinin 16-22 Eylül 2021 tarihlerinde Girit'in doğusunda bilimsel çalışmalar yapacağına" ilişkin 16 Eylül'de NAVTEX ilan etmişti. Rum yönetimi de, NAVTEX yayınlayarak Yunanistan ve İsrail'le ortak kiraladıkları Malta bandıralı Nautical Geo gemisinin, Kıbrıs adasının batısında Türk deniz yetki alanı içinde araştırma yapacağını duyurdu, ancak gemi dün sefere çıkmak yerine Limasol limanı çevresinde dolaştı.

Türkiye'den anında sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Sahada ve masada gerekli adımları atılacaktır, Türkiye kendi ve KKTC'nin haklarını korumakta kararlıdır" diye açıklama yaptı. Türkiye ayrıca, Türk kıta sahanlığını ihlal etmeyi planlayan Rumların NAVTEX'ini karşı NAVTEX yayınlayarak 'geçersiz' ilan etti.