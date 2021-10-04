Oğulcan Çağlayan Rize’ye değil, Denizli’ye gitti!

Rize'ye gerginlik olmasın diye getirilmediği düşünülen Oğulcan Çağlayan'la ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Nişanlı olan Oğulcan'ın yarın evleneceği ve düğün hazırlıkları nedeniyle Denizli'ye gittiği öğrenildi. Çaykur Rizespor taraftarı maçta "Oğulcan neredesin?" diye tezahürat yaptı. Rizespor ile sözleşmesini feshedip G.Saray'a gelen Oğulcan'ın transferi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp, tazminat ödemişti.

İMALI GÖNDERME!

Galatasaray, Oğulcan transferi nedeniyle gerginlik yaşadığı Ç.Rize Kulübü'nü mağlup ettikleri maçtan sonra sosyal medyada, "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" mesajını yazdı, ardından da "Şimdi çay saati" paylaşımı yaptı. Oğulcan da gülen surat ifadesi paylaştı.

NE YAPTIN MUSLERA

Bu arada İlk yarıda bir pozisyonda topun çıktığı itirazında bulunan Muslera, yardımcı hakeme sert tepki gösterince sarı kart gördü. Bu karara daha da sinirlenen Uruguaylı kaleci, bu kez de orta hakem Ali Palabıyık'a bağırarak topa vurdu. G.Saraylı futbolseverlerin, başarılı file bekçisi 2. sarıdan atılacak diye yüreği ağzına geldi. İkinci yarıda ise Muslera, topu ileri oynamak yerine kısa pas verdi. Topu kontrol edemeyen Berkan, rakibini ceza sahasında düşürünce kırmızı kart gördü. Kazanılan penaltıyı Boldrin değerlendiremedi.

'BİZİ MOTİVE ETTİLER!'

Öte yandan Maç sonu Fatih Terim'in "Onu geri kazandık" dediği Ryan Babel, karşılaşmanın ardından şunları söyledi:

"Bu maçın öncesinde yapılan tansiyonu yükselten açıklamalar bizi biraz daha motive etti. Galibiyetin son dakikada gelmesi çok daha anlamlı oldu."