Pedagojik formasyon başvuruları başladı mı, kimler alabilir? Pedagojik formasyon veren üniversiteler ve başvuru tarihleri

2010 yılından bu yana uygulanan Pedagojik Formasyon programı geçtiğimiz yıl kaldırılmış, mevcut sertifikaların geçerliliğinin korunacağı ancak yeni mezunlar için farklı bir sisteme geçileceği duyurulmuştu. 2021-2022 eğitim öğretim yılında verilecek olan eğitim için hazırlıklar başladı. Öğretmen adayları "Pedagojik formasyon başvuruları başladı mı, kimler alabilir?" gibi sorulara yanıt arıyor. Pedagojik formasyon veren üniversiteler ve başvuru tarihleri haberimizde.
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI AÇIKLANDI
YÖK Genel Kurulu tarafından onaylanarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe giren "Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar" kurumun internet sitesinde yayımlandı.
Buna göre, yükseköğretim kurumlarında ve MEB'e bağlı okullarda bu yıl yüz yüze eğitimin yeniden başlamasına bağlı olarak, YÖK tarafından belirlenen yeni usul ve esaslar çerçevesinde üniversitelerde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları başlatılabilecek.
FORMASYON EĞİTİMİ NASIL VERİLECEK?
Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, eğitim ve eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilecek.
Açık öğretim ve uzaktan öğretim yoluyla sunulan ilgili lisans programlarının mezunlarından pedagojik formasyon eğitimi programına katılmak isteyenler, eğer program açılmışsa mezun oldukları üniversiteye veya program açılan diğer üniversitelere başvuru yapabilecekler.
Adayın mezun olduğu ana dal lisans programı ile çift ana dal yaptığı lisans programının ikisi de Talim ve Terbiye Kurulunca belirlenen lisans programları içinde yer alıyorsa, her iki alandan birini tercih edebilecekler.
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ VEREN ÜNİVERSİTELER
Son açıklamalara göre formasyon eğitimi programı açılan üniversiteler aşağıda listelenmiştir. Diğer üniversitelerde programların açıldığı duyurulduğunda ilgili kurumlar haberimizde yer alacak.
Kilis 7 Aralık Üniversitesi (Başvurular 1-5 Ekim 2021 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.)
Sakarya Üniversitesi (Başvurular 01 Ekim 2021'de başlayıp 05 Ekim 2021 saat 24:00'te son bulacaktır.)
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (Ön kayıtlar 04-08 Ekim tarihleri arasında, kesin kayıtlar 11-15 Ekim tarihleri arasında alınacaktır.)
Düzce Üniversitesi
PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENİM ÜCRETİ VE KATKI PAYI DAĞITIMI
Programa kaydolanlardan alınabilecek öğrenim ücreti, peşin ya da kurumca belirlenecek taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit kayıt sırasında, diğer taksitler ise kurumun belirleyeceği tarihlerde ödenecek.
Bu usul ve esaslar, YÖK kararı ile 2021-2022 akademik yılı güz yarıyılından itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girecek.
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMINDA HANGİ DERSLER VAR?
Eğitim Bilimine Giriş
Program Geliştirme
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Gelişim Psikolojisi
Öğrenme ve Öğretme Kuram ve yaklaşımları
Sınıf Yönetimi
Ölçme ve Değerlendirme
Rehberlik
Öğretmenlik Uygulaması
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı
Özel Öğretim Yöntemleri