Rize’ye değil Denizli’ye gitti!

Rize'ye gerginlik olmasın diye getirilmediği düşünülen Oğulcan Çağlayan'la ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı. Nişanlı olan Oğulcan'ın yarın evleneceği ve düğün hazırlıkları nedeniyle Denizli'ye gittiği öğrenildi. Rizespor taraftarı maçta "Oğulcan neredesin?" diye tezahürat yaptı. Rizespor ile sözleşmesini feshedip G.Saray'a gelen Oğulcan'ın transferi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp, tazminat ödemişti.
'BİZİ MOTİVE ETTİLER!'
MAÇ sonu Fatih Terim'in "Onu geri kazandık" dediği Ryan Babel, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Bu maçın öncesinde yapılan tansiyonu yükselten açıklamalar bizi biraz daha motive etti. Galibiyetin son dakikada gelmesi çok daha anlamlı oldu."
İMALI GÖNDERME!
G.Saray, Oğulcan transferi nedeniyle gerginlik yaşadığı Ç.Rize Kulübü'nü mağlup ettikleri maçtan sonra sosyal medyada, "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" mesajını yazdı, ardından da "Şimdi çay saati" paylaşımı yaptı. Oğulcan da gülen surat ifadesi paylaştı.