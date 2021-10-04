Şen kardeşler olayı nedir, çözüldü mü, katil kim? Müge Anlı’daki Hüseyin ve Metin Şen kardeşlerin katili kim çıktı?

80 ve 83 yaşlarındaki Hüseyin ve Metin Şen kardeşler cinayeti, uzunca bir süredir Müge Anlı canlı yayın programına konu olmaya devam ediyor. İki kardeşin, 2020 yılında evlerinde işkence gördükleri ardından ise vahşice katlediği ortaya çıkmıştı. Öte yandan bulundukları evde kardeşlerden birinin eşi ile beraber bakıcılar da bulunuyordu. Bu noktada "Şen kardeşlerin katili kim, bulundu mu, cinayet çözüldü mü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte 80 ve 83 yaşındaki Hüseyin ve Metin Şen kardeşler cinayeti hakkında tüm gelişmeler...
HÜSEYİN VE METİN ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİNDE SON DURUM!
Evin bakıcısı Selvi Us, Şen Kardeşler ile ilgili bugün olay yerinden açıklamalarda bulundu. İki kardeşin birbirine saldırıp saldırmadığı iddiası gündeme geldi. Cinayetin kilit ismi olan bakıcı, bir yılın ardından yeniden o eve gitti. O gece balkon kapısının kitli olduğunu söyleyen bakıcı, ikinci kez kalktığında balkon kapısının açık olduğunu dile getirdi.
Öte yandan 22:00'da yattığını söylüyor ve daha sonra 04:00'da uyandığını aktarıyor. Bu açıklama cinayetin 04:00'dan sonra işlendiğine vurgu yapıyor.
Yaptığı açıklamada 05:30'da ise gidip baktığında kapının açık olduğunu dile getirdi. İkinci uyanışında tuvalete girmek istediği için eve girdiğinde saldırıyı fark ettiğini açıkladı.
Daha sonra camdan bağırarak 10 dakika boyunca yardım çağrısı istediğini söyledi. Ganime Çırçır ise, Emel Cengiz'in annesinin nerede yattığının yanlış gösterdiğini açıkladı.
HATAY'DA KORKUNÇ CİNAYET!
Hatay'da 2020 yılında Hüseyin Şen ve Mehmet Şen kardeşler, kesici aletlerle işkenceye uğrayarak öldürüldü. Şen kardeşlerin öldürülmeden önce canice darp edildiği ortaya çıkarken olay yerine ait görüntülerin korkunç olduğunu ifade eden Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır, bakıcı Emel Cengiz'in olayın ardından temizlik yaptığını belirtti.
ŞEN KARDEŞLERİN KATİLİ KİM?
Kan gölüne dönen evde hiçbir ayak izinin olmamasına da şüpheyle yaklaşan Hüseyin Şen'in kızı Ganime Çırçır aynı zamanda
"Olay anında hiçbir şey duymamış. Hiçbir şey duymadığı evde parmak kopmuş, kafatasları kırılmış, birçok yer kesilmiş. Bunları duymaması imkansız. Duymasa bile kalkıp yardım isterdi"
Sözleri ile korkunç cinayette okları bakıcıya yöneltti.