Şen kardeşler olayı nedir, çözüldü mü, katil kim? Müge Anlı’daki Hüseyin ve Metin Şen kardeşlerin katili kim çıktı?

HÜSEYİN VE METİN ŞEN KARDEŞLER CİNAYETİNDE SON DURUM!

Evin bakıcısı Selvi Us, Şen Kardeşler ile ilgili bugün olay yerinden açıklamalarda bulundu. İki kardeşin birbirine saldırıp saldırmadığı iddiası gündeme geldi. Cinayetin kilit ismi olan bakıcı, bir yılın ardından yeniden o eve gitti. O gece balkon kapısının kitli olduğunu söyleyen bakıcı, ikinci kez kalktığında balkon kapısının açık olduğunu dile getirdi.

Öte yandan 22:00'da yattığını söylüyor ve daha sonra 04:00'da uyandığını aktarıyor. Bu açıklama cinayetin 04:00'dan sonra işlendiğine vurgu yapıyor.