Alınan kararla beraber sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenirken sosyal medya üzerinden sigara zammı iddiaları binlerce kişinin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Philip Morris sigalarında birer TL'lik artış yaşandığı kaydedildi. Bu noktada ise "Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi sorular da yanıt aramaya başladı. Yeni zamlı fiyat listesi ise yayımlandı. İşte 2021 Güncel sigara fiyatları ve zam mı geldi? Sorusuna ait detaylar…