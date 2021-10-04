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Giriş Tarihi: 4.10.2021 09:32 Son Güncelleme: 4.10.2021 09:32

Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi, var mı? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi, var mı? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?

Sigara zammı ile ilgili sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası binlerce kişi detayları araştırmaya başladı. "Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorularına ait yanıt bu kapsamda araştırma konusu haline geldi. Sağlığa zararlı olmasına karşın tütün ürünü kullanan binlerce vatandaş, sosyal medyadaki zamlı Philip Morris sigara fiyatları iddiası hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, sigaraya zam mı geldi? İşte, 2021 güncel ve yeni sigara fiyatları listesi…

Alınan kararla beraber sigarada ÖTV ve maktu vergi oranları yeniden düzenlenirken sosyal medya üzerinden sigara zammı iddiaları binlerce kişinin gündeminde yerini almaya devam ediyor. Philip Morris sigalarında birer TL'lik artış yaşandığı kaydedildi. Bu noktada ise "Sigaraya zam mı geldi, güncel 2021 sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?" gibi sorular da yanıt aramaya başladı. Yeni zamlı fiyat listesi ise yayımlandı. İşte 2021 Güncel sigara fiyatları ve zam mı geldi? Sorusuna ait detaylar…

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI 2021

Philip Morris

Marlboro Edge: 17 TL
Marlboro Touch: 18 TL
Marlboro: 19 TL
Parliament: 19,50 TL
Parliament Midnight Blue: 18,50 TL

Muratti: 17 TL
Muratti Blu: 16 TL
Lark: 16 TL
Chesterfield: 15,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 15,50 TL

JTI

Winston Slender: 15 TL

Winston Deep Blue & Dark Blue: 15 TL

Winston: 16 TL

Camel Slender: 14,5 TL

Camel Rework: 15 TL

Camel: 15 TL

Monte Carlo Slender: 14 TL

Monte Carlo: 14,5 TL

LD: 14 TL

Lark: 15 TL

Chesterfield: 14,50 TL

Chesterfield Mode: 14 TL

L&M: 14,00 TL

British American Tobacco

Kent: 15 TL

Kent D-Range: 15 TL

Kent Swicth: 16 TL

Kent N-Range: 18 TL

Rothmans: 14 TL

Viceroy: 14,50 TL

Pall Mall: 14,50 TL

Tekel 2000: 14 TL

Tekel 2001: 14 TL

Samsun: 14 TL

Samsun 216: 14 TL

Maltepe: 14 TL

TURKTAB

Medley: 12,5 lira

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Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi, var mı? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç para oldu?
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