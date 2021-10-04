Instagram ve Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor soruları milyonlarca kullanıcının gündemine oturdu. Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor. Peki Instagram ve Whatsapp çöktü mü, Instagram ve Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp ve Instagram'a erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte konuya ilişkin ayrıntılar;