Instagram ve Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor soruları milyonlarca kullanıcının gündemine oturdu. Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor. Peki Instagram ve Whatsapp çöktü mü, Instagram ve Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp ve Instagram'a erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte konuya ilişkin ayrıntılar;
INSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?
Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor.
Birçok kullanıcı Instagram ve WhatsApp uygulamalarına 18:30 sularında giriş yaparken erişim problemi yaşadı. Kullanıcıların karşılaştığı problemlerin başında akış yenilenemedi, internet bağlantınızı kontrol edin ve 5xx server error yer alıyor.
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