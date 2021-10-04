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Giriş Tarihi: 4.10.2021 19:03 Son Güncelleme: 4.10.2021 19:08

SON DAKİKA: İnstagram ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? Whatsapp ve Instagram'a erişim sorunu düzeldi mi?

SON DAKİKA: İnstagram ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? Whatsapp ve Instagram’a erişim sorunu düzeldi mi?

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı Instagram ve Whatsapp'a ulaşmazken, İnstagram ve WhatsApp çöktü mü, neden açılımıyor? Whatsapp ve Instagram'a erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek soruları araştırılıyor. Yaşanan bu sorunla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Peki, İnstagram ve WhatsApp çöktü mü, neden açılımıyor? İşte detaylar;

Instagram ve Whatsapp çöktü mü, neden açılmıyor soruları milyonlarca kullanıcının gündemine oturdu. Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor. Peki Instagram ve Whatsapp çöktü mü, Instagram ve Whatsapp neden açılmıyor? Whatsapp ve Instagram'a erişim sorunu düzeldi mi, ne zaman düzelecek? İşte konuya ilişkin ayrıntılar;

INSTAGRAM VE WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

Dünyanın en çok kullanılan uygulamaları olan Instagram ve Whatsapp'a erişim problemi yaşanıyor. Kullanıcılar Instagram ve Whatsapp hesaplarına erişim sağlayamıyor.

Birçok kullanıcı Instagram ve WhatsApp uygulamalarına 18:30 sularında giriş yaparken erişim problemi yaşadı. Kullanıcıların karşılaştığı problemlerin başında akış yenilenemedi, internet bağlantınızı kontrol edin ve 5xx server error yer alıyor.

Ayrıntılar geliyor...

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SON DAKİKA: İnstagram ve WhatsApp çöktü mü, neden açılmıyor? Whatsapp ve Instagram'a erişim sorunu düzeldi mi?
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