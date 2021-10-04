Son dakika: Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu hayalini açıkladı!

EMRE BELÖZOĞLU HAYALİNİ AÇIKLADI

"Benim için Başakşehir ailesinin farklı bir yeri var. Buraya 35 yaşında geldiğimde futbolu bırakma noktasındaydım. Bu ailede doğruları gördüm, bana gösterilen sevgi çok önemliydi. Burada olmak gurur verici. En büyük hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak."