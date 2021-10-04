Son dakika: Medipol Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu hayalini açıkladı!

Süper Lig ekibi Başakşehir'de Emre Belözoğlu dönemi resmen başladı. Son olarak teknik direktör Aykut Kocaman'ın istifası sonrası takımın başına Emre Belözoğlu getirildi.
EMRE BELÖZOĞLU İMZAYI ATTI
Geçtiğimiz dönemde son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran ve daha sonra görevinden ayrılan Emre Belözoğlu, bir dönemler formasını da giydiği Başakşehir'e teknik direktör olarak imza attı. Kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ'ın ve genç teknik direktör Emre Belözoğlu'nun açıklamaları...
GÜMÜŞDAĞ'DAN AYKUT KOCAMAN AÇIKLAMASI
Aykut Kocaman, 'İyi ki çalışmışım' dediğim bir teknik direktör oldu. Kocaman'a bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum. Buraya gelirken hatıralar canlandı. 6 sene önce teklifimizi kabul edip gelmişti. Bazıları futbolu bırakmalı diyordu. Buradan A milli takıma yeniden kaptan olarak gitti.
"Her zaman Başakşehir ailesine değer kattı. 4 unutulmaz yıl yaşadık. Fenerbahçe'ye gittikten sonra da futbol hayatını şerefli bir şekilde sonlandırdı. Emre benim kardeşim kendisi artık takımın başında, futbolculuğunun üzerinde başarılar elde edeceğine inanıyorum."
Göksel Gümüşdağ: Emre Belözoğlu ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladık.
EMRE BELÖZOĞLU HAYALİNİ AÇIKLADI
"Benim için Başakşehir ailesinin farklı bir yeri var. Buraya 35 yaşında geldiğimde futbolu bırakma noktasındaydım. Bu ailede doğruları gördüm, bana gösterilen sevgi çok önemliydi. Burada olmak gurur verici. En büyük hayalim bu ülkenin yetiştirdiği en büyük teknik adamlardan biri olmak."
"OKAN AĞABEYE NASİP OLAN ŞAMPİYONLUĞU İNŞALLAH BEN DE YAŞARIM"
"Kulübün gelişiminde katkım oldu. Başakşehir çıtayı yüksek çekti, Okan Hoca ile şampiyonluk yaşadı. Zorlu bir görev beni bekliyor. Sorumluluğum çok büyük. Futbolculuğumda burada şampiyonluk yaşayamadım ama umuyorum Okan Ağabaye nasip olan şampiyonluğu ben de yaşarım."
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"YAKINDA PRO-LİSANS SAHİBİ OLACAĞIM"
"Türkiye'de Pro Lisans konusu ben hoca olduktan sonra gündeme geldi. Son 6-7 senede futbol oynarken de oyuna teknik adam gibi baktım. Tecrübe etmem gereken gerçekler var. Ekibimizde lisans konusunu aşacağımız isimler olacak. Yakında Pro-Lisans sahibi olacağım."
"Fena bir futbolcu değildim ama artık o bitti. Futbolu çok iyi bilebilirsiniz onu anlatmak başka bir yetenek. Ben de bunda başarılı olabileceğimi düşünüyorum."
"ELİMİZDE ÇOK İYİ BİR KADRO VAR"
"Dün de Aykut Hocamız ile bir görüşme yaptım. Bence elimde çok iyi bir kadro var."
Emre Belözoğlu'nun aynı takımda oynadığı ve şimdi teknik adamlığını yapacağı bazı oyuncular...
-Volkan Babacan
-Epureanu
-Hasan Ali
-Caiçara
-Şener Özbayraklı
-Mahmut Tekdemir
-Tolga Ciğerci
-Deniz Türüç
-Visca