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Giriş Tarihi: 4.10.2021 07:34 Son Güncelleme: 4.10.2021 07:42

Son dakika: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya şok tepki

MUSTAFA NACAR
Son dakika: Mesut Özil’den Vitor Pereira’ya şok tepki

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçında forma giymeyen Mesut Özil'in yüz ifadesi her şeyi anlatıyordu. İkinci yarının başında kenarda ısınmaya başlayan dünyaca ünlü yıldız oyuna alınmayınca Vitor Pereira'ya çok konuşulacak bir tepkide bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

18 milyon Euro'luk değeri ile F.Bahçe'nin birinci, Süper Lig'in ise en değerli 3. oyuncusu olan Diego Rossi vites yükseltti.

23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Hatay karşısında 11.3 km ile takımının en çok koşan ikinci ismi olurken bu hafta da 69 dakikada 10 km bandına yaklaştı.

Giresun maçında asist yapıp Hatay karşısına ağları bulan Rossi dün de 2 gol pası verdi.

Kasımpaşa karşısında kullandığı 11 pasta %90.9'luk isabet bulan yıldız oyuncu, 3 kez şut pası verip, 1 de pas arası yaptı.

SAVAŞÇI KIM MIN-JAE
Bu arada Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min- Jae'nin Eren'le yaşadığı çarpışma sonucu dudağı patladı.

Kanlar içinde kalan Güney Koreli oyuncunun dudağına dikiş atıldı.

MESUT ÖZİL'DEN VITOR PEREIRA'YA ŞOK TEPKİ

Öte yandan gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dün yedek soyundu.

Yoğun tedavi programı sonrası Kasımpaşa maçına yetiştirilen tecrübeli futbolcu, maç sabahı 11'de olmadığını öğrendi.

Kenarda forma bekleyen tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ısınmaya başladı. 40 dakika kenarda ısınan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna alınmayınca elindeki yeleği Pereira'nın yanından geçerken yere attı.

Tribüne çıkan ve moralinin bozuk olduğu yüzünden belli olan Mesut'u takım arkadaşları teselli etti.

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Son dakika: Mesut Özil'den Vitor Pereira'ya şok tepki
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