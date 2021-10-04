18 milyon Euro'luk değeri ile F.Bahçe'nin birinci, Süper Lig'in ise en değerli 3. oyuncusu olan Diego Rossi vites yükseltti.
23 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz hafta Hatay karşısında 11.3 km ile takımının en çok koşan ikinci ismi olurken bu hafta da 69 dakikada 10 km bandına yaklaştı.
Giresun maçında asist yapıp Hatay karşısına ağları bulan Rossi dün de 2 gol pası verdi.
Kasımpaşa karşısında kullandığı 11 pasta %90.9'luk isabet bulan yıldız oyuncu, 3 kez şut pası verip, 1 de pas arası yaptı.
SAVAŞÇI KIM MIN-JAE
Bu arada Fenerbahçe'nin başarılı stoperi Kim Min- Jae'nin Eren'le yaşadığı çarpışma sonucu dudağı patladı.
Kanlar içinde kalan Güney Koreli oyuncunun dudağına dikiş atıldı.
MESUT ÖZİL'DEN VITOR PEREIRA'YA ŞOK TEPKİ
Öte yandan gribal enfeksiyon sebebiyle Olympiakos maçında forma giyemeyen Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil dün yedek soyundu.
Yoğun tedavi programı sonrası Kasımpaşa maçına yetiştirilen tecrübeli futbolcu, maç sabahı 11'de olmadığını öğrendi.
Kenarda forma bekleyen tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ısınmaya başladı. 40 dakika kenarda ısınan 32 yaşındaki futbolcu, oyuna alınmayınca elindeki yeleği Pereira'nın yanından geçerken yere attı.
Tribüne çıkan ve moralinin bozuk olduğu yüzünden belli olan Mesut'u takım arkadaşları teselli etti.