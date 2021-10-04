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Giriş Tarihi: 4.10.2021 14:06 Son Güncelleme: 4.10.2021 14:22

Son dakika: PSG'li Mbappe'den flaş ayrılık itirafı! Messi sonrası deprem...

Son dakika: PSG’li Mbappe’den flaş ayrılık itirafı! Messi sonrası deprem...

Son dakika... Uzun süredir adı Real Madrid'le anılan PSG'nin Fransız yıldızı Mbappe, flaş açıklamalarda bulundu. Transfer dedikodularına son noktayı koyan golcü oyuncu, çarpıcı bir itirafta bulunarak, PSG'den ayrılmak istediğini ve bu durumu kulübe bildirdiğini açıkladı. 22 yaşındaki futbolcunun, özellikle Messi'nin gelişinden rahatsız olduğu ve Real Madrid'e gitmek istediği iddia edilmişti. Mbappe yaşanan sürece dair tüm detayları açıkladı. İşte detaylar...

Son dakika... Futbol tarihinin en çarpıcı transfer dönemlerinden biri 2021 yazında yaşandı. Barcelona'dan ayrılan Messi PSG'ye giderken, Juventus'la yollarını ayıran Ronaldo ise Manchester United'a döndü. Dünyanın en iyi iki oyuncusu olarak lanse edilen yıldızların yanı sıra bomba bir transfer daha kapıdan döndü. Fransız yıldız Mbappe'nin de takım değiştirmesi an meseleydi.

Transfer dönemi boyunca ismi Real Madrid ile anılan Mbappe, RMC Sport'a flaş itiraflarda bulundu. Dedikodulara son noktayı koyan Fransız, takımdan ayrılmak istediğini açık açık söyledi.

Barcelona ile sözleşmesi biten Messi, PSG'nin yolunu tutarak tarihi bir transfere imza attı.

FLAŞ İTİRAF! "AYRILMAK İSTEDİM"

Bu imza sonrası; Messi-Neymar-Mbappe'nin dünya futboluna damga vuracak bir üçlü olacağı konuşulurken, bir diğer yandan ise Mbappe'nin Messi'nin gelişinden rahatsız olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

22 yaşındaki oyuncunun, tüm ilginin Messi'ye kaymasından dolayı mutsuz olduğu ve Real Madrid'e imza atmak istediği Fransız basınına yansıdı.

1 yıl sonra sözleşmesi bitecek Mbappe'nin PSG'den gelen tüm teklifleri reddettiği de iddia edildi. Mbappe, suskunluğunu bozdu.

Temmuz ayında PSG'ye ayrılık talebini ilettiğini belirten Mbappe, "Temmuz ayının sonunda PSG'den ayrılmak istediğimi kulübe bildirdim.

PSG bana çok şey kattı, burada 4 güzel yıl geçirdim ancak kulübe para kazandırmak için ayrılmak istedim" şeklinde konuştu.

Gelecek sezon serbest kalacak olan yıldız isim, kulübün kendisinin yerini dolduracak birini kadroya katması için erkenden bu isteğini açıkladığını ifade eden Mbappe, şöyle konuştu:

"Kulübün benim yerimi doldurabileceği kadar erken bir zamanda ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak, 'Beni bırakmak istemiyorsanız da takımda kalırım' dedim."

PSG'den gelen sözleşme uzatma tekliflerini reddettiği yönündeki haberlere de açıklık getiren Mbappe, "İnsanlar 6-7 kez PSG'nin teklifini reddettiğimi, artık Leonardo ile görüşmek istemediğimi söylediler. Bu kesinlikle doğru değildi." ifadelerini kullandı.

GELECEK YIL REAL MADRİD'E İMZA ATMASI GÜNDEMDE!

Haziran 2022'de sözleşmesi bitecek olan Mbappe, PSG ile henüz yeni kontrat imzalamadı. Takımda mutsuz olduğu belirtilen golcü oyuncunun Real Madrid'e transfer olacağı konuşuluyor.

Mbappe kontratını uzatmazsa, FIFA kuralları gereği ocak ayında istediği takımla sözleşme imzalayarak sezonun sonunda serbest transfer olarak yeni kulübüne imza atacak.

Büyük bir sürpriz olmazsa Mbappe'nin yeni adresinin Real Madrid olacak. Mbappe, bu sezon tüm kulvarlarda 11 maça çıkarken, 4 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

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Son dakika: PSG'li Mbappe'den flaş ayrılık itirafı! Messi sonrası deprem...
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