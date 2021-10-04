Son dakika: PSG’li Mbappe’den flaş ayrılık itirafı! Messi sonrası deprem...

Gelecek sezon serbest kalacak olan yıldız isim, kulübün kendisinin yerini dolduracak birini kadroya katması için erkenden bu isteğini açıkladığını ifade eden Mbappe, şöyle konuştu:

"Kulübün benim yerimi doldurabileceği kadar erken bir zamanda ayrılmak istediğimi söyledim. Ancak, 'Beni bırakmak istemiyorsanız da takımda kalırım' dedim."