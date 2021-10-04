Bugün sosyal medya uygulamalarında yaşanan problemin ardından şimdi de Twitter'da kullanıcılar problem yaşamaya başladı. Kullanıcıların bir kısmı Twitter'a tamamen erişim sağlayamazken, bazıları ise yavaşlıktan şikayet ediyor. Pek çok kullanıcının paylaşımları gitmiyor ve sayfa güncellemesi hatası ile karşı karşıya kalıyorlar. Peki, Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte 4 Ekim Twitter erişim sorunu...
Sosyal medya uygulamalarında yaşanan sorunların ardından şimdi de Twitter'da problem yaşanıyor. Peki, Twitter'daki problem neden kaynaklanıyor? İşte detaylar;
TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN YAVAŞ?
Twitter'da şuanlık çökme gibi bir problem bulunmuyor. Kullanıcılar tweet atarken veya sayfa yenilerken problemlerle karşılaşıyor. Bu durumun internet yavaşlığından olduğu düşünülüyor.
Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor.