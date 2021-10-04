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Giriş Tarihi: 4.10.2021 23:30 Son Güncelleme: 4.10.2021 23:31

Son Dakika Haberi Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

Son Dakika Haberi Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter’a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?

Bugün akşam saatlerinde Whatsapp, Facebook ve Instagram'ın çökmesinin ardından şimdi de Twitter'da erişim problemi yaşanıyor. Problemle karşılaşan milyonlarca kullanıcı 'Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?' sorularına yanıt arıyor. Twitter'da yaşanan problem paylaşımların gitmemesi ve sayfa güncellemesi yapılması yönünde. Konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Peki, Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? 4 Ekim Twitter erişim sorunu...

Bugün sosyal medya uygulamalarında yaşanan problemin ardından şimdi de Twitter'da kullanıcılar problem yaşamaya başladı. Kullanıcıların bir kısmı Twitter'a tamamen erişim sağlayamazken, bazıları ise yavaşlıktan şikayet ediyor. Pek çok kullanıcının paylaşımları gitmiyor ve sayfa güncellemesi hatası ile karşı karşıya kalıyorlar. Peki, Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek? İşte 4 Ekim Twitter erişim sorunu...

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN YAVAŞ? TWİTTER'A NEDEN GİRİLMİYOR? (4 EKİM 2021)

Sosyal medya uygulamalarında yaşanan sorunların ardından şimdi de Twitter'da problem yaşanıyor. Peki, Twitter'daki problem neden kaynaklanıyor? İşte detaylar;

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ? NEDEN YAVAŞ?

Twitter'da şuanlık çökme gibi bir problem bulunmuyor. Kullanıcılar tweet atarken veya sayfa yenilerken problemlerle karşılaşıyor. Bu durumun internet yavaşlığından olduğu düşünülüyor.

Twitter'daki sorun ile alakalı olarak yetkililerden açıklama gelmezken problemin kısa süre içerisinde giderilmesi bekleniyor.

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Son Dakika Haberi Twitter çöktü mü, neden yavaş? Twitter'a neden girilmiyor, ne zaman düzelecek?
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