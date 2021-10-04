Toplamda 118 işçi alımının gerçekleşeceği Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulanıyor. 20-24 Eylül tarihleri arasında başvurular sona ermişti. Şimdi ise gözler kura sonuçları isim isim tam listesine çevrildi. 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak çekilişin ardından liste, "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi sorgulama ekranı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak çekilişin ardından liste, "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak…
KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü yani bugün saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak.
Kura çekimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek. İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.