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Giriş Tarihi: 4.10.2021 16:55 Son Güncelleme: 4.10.2021 16:55

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi: 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgula

Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi: 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgula

Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli birimlerde istihdam edilmek üzere işçi alımı yapıyor. Bakanlığın resmi sitesinden yapılan başvurular 24 Eylül’de sona erdi. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi tamamlanınca 118 kişi alınacak. Kurum bünyesine tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak işçi alınacak. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler…

Toplamda 118 işçi alımının gerçekleşeceği Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları sorgulanıyor. 20-24 Eylül tarihleri arasında başvurular sona ermişti. Şimdi ise gözler kura sonuçları isim isim tam listesine çevrildi. 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak çekilişin ardından liste, "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Peki Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi açıklandı mı? 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi sorgulama ekranı binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da yapılacak çekilişin ardından liste, "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak…

KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN?

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi, 4 Ekim 2021 Pazartesi günü yani bugün saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapıldı.

ÇEKİLİŞ HAKKINDA BİLGİ

Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi 4 Ekim Pazartesi günü saat 10.00'da Bakanlığın merkez kampüsündeki Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları "https://www.tarimorman.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Adaylara herhangi bir yazılı tebligatta bulunulmayacak.

Kura çekimi yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler dikkate alınarak gerçekleştirilecek. İlana göre işçi alımı, tarım hizmetleri, iklimlendirme, sıhhi tesisat, temizlik, inşaat gibi çeşitli alanlarda görevlendirmek üzere yapılacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığı kura sonuçları isim listesi: 2021 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgula
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