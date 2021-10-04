Trabzonspor’da Ahmetcan beğeni aldı!

Bu sezon Süper Lig'in namağlup takımı olan Trabzonspor, son iki maçta aldığı beraberlikten sonra bu hafta Kayserispor'u Bakasetas'ın 2 gol attığı maçtan galip ayrıldı.
SAVUNMAYA 18 YAŞINDAKİ AHMETCAN
Savunmada kırmızı kart cezalısı olan Vitor Hugo ve Hüseyin Türkmen bu maçta forma giyemedi. Abdullah Avcı, savunmada 18 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'a şans verdi.
SOĞUKKANLI TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ
Trabzonspor'un genç stoperi Ahmetcan Kaplan, A takımdaki kariyerinde ilk kez 11'de başladığı Kayserispor maçında başarılı bir performans ortaya koydu. Öz güveni, soğukkanlı tavırları ve ayağına olan hakimiyeti ile dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu, yüzde 94 pas isabetiyle oynadı.
ABDULLAH AVCI'DAN SOYUNMA ODASINDA TEBRİK
Maçın bitiminde takım arkadaşlarının övgüyle bahsettiği Ahmetcan'ı ilk tebrik eden isimlerden birisi teknik direktör Abdullah Avcı oldu. Soyunma odasına giden ve Ahmetcan'a sarılan tecrübeli teknik adam, "Sana her zaman güveniyordum ve sen bu güvenin karşılığını fazlasıyla verdin" ifadelerini kullandı.