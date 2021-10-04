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Giriş Tarihi: 4.10.2021 09:47 Son Güncelleme: 4.10.2021 09:47

Trabzonspor'u 3 yıldızı sırtlıyor! 16 golün 12'sine imza attılar

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Trabzonspor’u 3 yıldızı sırtlıyor! 16 golün 12’sine imza attılar

Süper Lig'de 8. hafta geride kalırken Trabzonspor, topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, ligde 16 gol atarken, 3 yıldız ön plana çıktı. Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 16 gol kaydeden bordo-mavililerinin 12 golü Bakasetas, Nwakame ve Cornelius'dan geldi. Bakasetas 5, Nwakaeme 4, Cornelius da 3 gol ile gollerin yüzde 75'ini kaydettiler.

Süper Lig'de ilk 8 haftada 16 gol kaydeden Trabzonspor'da, gol yükünü Anastasios Bakasetas, Anthony Nwakaeme ve Andreas Cornelius çekti.

Bordo-mavili takımda Bakasetas 5, Nwakaeme 4 ve Cornelius da 3 gol olmak üzere toplam 12 gol attı. Karadeniz ekibinde, 3 oyuncu 16 golün 12'sini kaydederek gollerin yüzde 75'ine katkı sağladı.

ATTIKLARI GOLLER

Yunan futbolcu Bakasetas ilk 8 haftalık bölümde 5 gol ile en golcü oyuncu oldu. Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Kasımpaşa maçlarında 1'er kez ağları havalandıran bordo-mavili takımın orta alan oyuncusu, son hafta da Yukatel Kayserispor maçında takımına galibiyeti getiren 2 golü attı.

Nwakaeme ise ligin ilk 4 haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Giresunspor ve Galatasaray maçlarında 1'er gol kaydetti. Cornelius ise Galatasaray, Konyaspor ve son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçlarında 1'er gol attı.

HER MAÇTA GOLLERİ VAR

Ligin 8 haftalık bölümünü 5 galibiyet, 3 beraberlik elde ederek 18 puanla 2. sırada tamamlayan Trabzonspor'da, 3 oyuncu toplamda bütün maçlara damga vurdu.

Bordo-mavili futbolcular, böylelikle 18 puana katkı sağlayarak takımının şampiyonluk yarışındaki iddiasını da ortaya koydu.

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Trabzonspor'u 3 yıldızı sırtlıyor! 16 golün 12'sine imza attılar
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