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Giriş Tarihi: 4.10.2021 11:46

Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli?

Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli?

Ünlü şef Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek hayatı ile son günlerde merak ediliyor. Son olarak çiftin ayrılacağı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Tam 9 yıllık evliliklerini sonlandıracak olan ikilinin bir erkek çocuğu bulunuyor. Danilo Zanna'nın, ailesiyle yaşadığı evi terk ettiği öne sürülürken Demirbilek hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli? İşte bilgiler…

Tuğçe Demirbilek hayatı ile binlerce kişi tarafından araştırıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'te jüri olan Danilo Zanna'nın, 2012 yılında nikah masasına oturduğu eşi Tuğçe Demirbilek'ten boşanacağı haberi magazin gündeminde çalkalanıyor. Aslen Giresunlu olan Demirbilek, Danilo Zanna ile tanıştıktan kısa bir süre sonra İtalyan şef ile nikah masasına oturduğu biliniyor. Peki Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli?

TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?

Tuğçe Demirbilek, 20 Mart 1981 yılında Giresun'da dünyaya geldi. Aslen Giresunlu olan Demirbilek, Danilo Zanna ile tanıştıktan kısa bir süre sonra İtalyan şef ile nikah masasına oturdu. Danilo Zanna ile olan evliliğinden Zeno adında bir oğlu var.

Danilo Zanna, eşi Tuğçe Demirbilek ile tanışma hikayesini şu sözlerle anlatmıştı:

Bir gün benim bir Türk arkadaşım beni Türkiye'ye davet etti. Buraya geldiğimde biriyle tanıştım ve aşık oldum. Bugün kendisi eşim... Evlendikten sonra burada yaşamaya karar verdik. Aslında ben Şangay'a gitmek istiyordum ama bunları düşünürken eşim bana hamile olduğunu söyledi ve Çin'in yaşam tarzına uyum sağlayamayacağını söyledi. İstanbul'da yaşamaya devam ettik.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalyan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda'da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.

Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute'de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. Derya'nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı.

"Bir İtalyan, bir Hollandalı… 20 şehir, 20 farklı AB projesi" sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.

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Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek kaç yaşında, nereli?
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