Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 4 Ekim 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Ekim 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 4 Ekim 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI – 4 EKİM 2021 PAZARTESİ

Koç: Belirsiz durumlar aklını karıştırıyor. Sakin kalarak, doğru kararlar vermen, tek başına bir gün geçirme isteğini doğurabilir. Sakinlik arıyorsun.

Boğa: Eksikliklerini gözden geçireceksin. Haftanın ilk gününden hazırlıklarını tamamlayabilir, olası aksiliklerin önüne geçmek isteyebilirsin.

İkizler: Sabırlı olmanı gerektirecek olaylar karşına gelebilir. Her ne olursa olsun otokontrolünü sağlamalısın.

Yengeç: Ekonomik açıdan rahatlamanı sağlayacak birtakım kararlar almak isteyebilirsin. Belirsizliklerin yoğunlaşması, canını sıkabilir.