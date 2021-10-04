Uzman Astrolog Zeynep Turan ile haftalık burç yorumları yayında! Bugün burcunuzda neler var? 4 Ekim 2021 Pazartesi

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 4 Ekim 2021 Pazartesi günü için burç yorumları yayımlandı. Sabah.com.tr üzerinden yayınlanan burç yorumları ile birlikte sosyal medya üzerindeki kullanıcıların da Twitburc olarak bildiği Zeynep Turan, haftalık burç yorumlarında da aşk, ilişkiler, kariyer, sağlık, aile gibi konulara değindi. Peki; 4 Ekim 2021 Pazartesi burç yorumlarında neler var? Haberimizin içerisinden günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim Zeynep Turan'ın "BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?" başlıklı yazısındaki tahminleri görebilirsiniz.
Koç: Belirsiz durumlar aklını karıştırıyor. Sakin kalarak, doğru kararlar vermen, tek başına bir gün geçirme isteğini doğurabilir. Sakinlik arıyorsun.
Boğa: Eksikliklerini gözden geçireceksin. Haftanın ilk gününden hazırlıklarını tamamlayabilir, olası aksiliklerin önüne geçmek isteyebilirsin.
İkizler: Sabırlı olmanı gerektirecek olaylar karşına gelebilir. Her ne olursa olsun otokontrolünü sağlamalısın.
Yengeç: Ekonomik açıdan rahatlamanı sağlayacak birtakım kararlar almak isteyebilirsin. Belirsizliklerin yoğunlaşması, canını sıkabilir.
Aslan: Haftanın ilk gününden yaptığın programlar değişikliğe uğrayabilir. Kendi çözümlerini kendin üreterek, olumsuz durumlarda kontrolü elden bırakmayacaksın.
Başak: Kafanda bir süredir kendisine yer bulan sorular bugün cevaplarını buluyor. Aklını meşgul eden bu konulardan kurtulman, seni rahatlatacak. Bir kuş gibi hafiflediğini hissedeceksin.
Terazi: Yeni fikirlere ihtiyaç duyduğun bu günlerde, yakın çevrene başvurabilirsin. Alacağın cevaplar seni birkaç adım ileriye atabilir ve işlerin kolaylaşabilir.
Akrep: Kariyer hayatında yoğunluğunu artıracak işlere imza atabilirsin. Bugün daha fazla yorulacak olsan da bu durumdan şikayetçi olmayacaksın.
Yay: Hayatına getirdiğin yeni düzene alışmaya başlıyorsun. Plan ve programlar yapacak olman ile birlikte dakik birisi haline geleceksin.
Oğlak: Yeni aldığın kararlar doğrultusunda yapmak isteyeceğin değişiklikler olabilir. Çevrende çok iyi tanıdığını düşündüğün bazı insanları gerçekte hiç tanımadığını fark edebilirsin.
Kova: Hiçbir koşulda sorumluluk almaktan kaçmıyorsun. Bu durum iş yerinde sana duyulan güvenin artmasını sağlayacak.
Balık: Duygu yoğunluğu fazla olan günler yaşıyorsun. Son günlerde çevrenle yaşadığın fikir ayrılıklarını gidermeye çalışabilirsin.
BU HAFTA BURÇLARI NELER BEKLİYOR?
Koç Burçları: Kariyer günleri başlıyor. Uzun süredir ertelediğin işle ilgili planlar bu hafta önüne gelebilir. Kendin için neyin doğru neyin yanlış olduğunu daha iyi anlayacaksın.
Boğa Burçları: Sonbahar rüzgarları eserken aklındaki planlar için harekete geçeceksin. Salı günü bu hafta senin için öne çıkarken, alacağın kararlar ile hafta senin için muazzam geçecek.
İkizler Burçları: Geçmiş konuların muhakemesine artık son vermelisin. Sıkılmadın mı sürekli olarak aynı konuları düşünmekten. Beklemediğin bir anda çalacak kapın, sana güzel şeyleri yeniden hatırlatacak.
Yengeç Burçları: Evet bir süredir bekliyorsun. Ama bekleme süresini hesaba kattığında kapının çalması yakın. Perşembe günü senin için öne çıkabilir. Her an tetikte olmalısın.
Aslan Burçları: İhmal ettiğin konulara kulak ver. Dalgınlığın sebep vermiş olabilir ihmalkarlığa. Ama unutma, aileden önemli bir şey yok bu hayatta. Senin için bu hafta telafi vakti.
Başak Burçları: Retro'nun etkisi henüz bitmedi. O yüzden iletişime dikkat. Olmadık kırılmaları toparlamak sandığın kadar kolay olmayabilir. Hafta sonu senin için öne çıkarken, planlarını buna göre hazırlayabilirsin.
Terazi Burçları: Önce Retro şimdi de Yeniay. Gökyüzü senin gündemini belirliyor. Girişkenlik ve isteklerin seni yönlendirecek. Çarşamba günü gökyüzünde meydana gelecek Yeniay'ı izlemeyi de ihmal etme.
Akrep Burçları: Dağınıklığı topluyorsun. İlgilendiğin konulara olan dikkatli tavrın kendisini bu hafta belli edecek. Haftanın ilk gününden kontrolü eline alacak ve elden de bırakmayacaksın.
Yay Burçları: Sevgi gezegeni burcundaki hareketine bu hafta başlıyor. Duygusal konulardaki durağanlık sona erebilir. Alacağın kararlar içine sinerken, çevrendeki kişileri etkilemeyi de başaracaksın.
Oğlak Burçları: Ertelenen konular, karşına gelirken sana bir şey hatırlatmak istiyor olabilir. Daha fazla beklemenin kimseye yararı yok. Yeni başlangıçlar tahmin bile edemeyeceğin kadar güzel olabilir.
Kova Burçları: Maddi konular karşına gelebilir. Ödeme, alım satım her türlü konu bu hafta seni meşgul edebilir. Özellikle aile içerisindeki duygusal konuşmaların, haftaya damga vurabilir.
Balık Burçları: Sosyal bir haftaya adım atarken, yoğun programın üzerinde tatlı bir yorgunluk bırakabilir. İlişkilerin hakkında alacağın kararlar, geleceğe yönelik olabilir. O yüzden iyice düşünmelisin.