VAR’da neye baktılar!

“Golden önce yapılan faul ama vermedi. Acaba VAR’da daha sonraki pozisyonları mı izlediler?”
Son dakikada gelen golle Galatasaray'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirten Hamzaoğlu, "Futbol adınagüzel bir maç oldu, keyiflianlar yaşandı. Bizimadımıza en azından 1 puan almamızgerekiyordu. Bana göre goldenönce Alberk'e yapılan faul amavermedi. Acaba VAR'da dahasonraki pozisyonları mı izlediler?Her şeye rağmen Diagne'yifaulle durdurmalıydık. Sarıkartla durdurup en azındanberaberliği alabilirdik,nasip" diye konuştu.