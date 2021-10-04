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Giriş Tarihi: 4.10.2021

VAR’da neye baktılar!

VAR’da neye baktılar!

“Golden önce yapılan faul ama vermedi. Acaba VAR’da daha sonraki pozisyonları mı izlediler?”

Son dakikada gelen golle Galatasaray'a mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu hak etmedikleri bir sonuç aldıklarını söyledi. Oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirten Hamzaoğlu, "Futbol adına güzel bir maç oldu, keyifli anlar yaşandı. Bizim adımıza en azından 1 puan almamız gerekiyordu. Bana göre golden önce Alberk'e yapılan faul ama vermedi. Acaba VAR'da daha sonraki pozisyonları mı izlediler? Her şeye rağmen Diagne'yi faulle durdurmalıydık. Sarı kartla durdurup en azından beraberliği alabilirdik, nasip" diye konuştu.

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VAR’da neye baktılar!
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