Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS 3. Tercih yapılacak mı, ne zaman yapılacak, tarihler belli mi? YKS 3. ek tercih tarihleri belli mi, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 4.10.2021 08:09

YKS 3. Tercih yapılacak mı, ne zaman yapılacak, tarihler belli mi? YKS 3. ek tercih tarihleri belli mi, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?

YKS 3. Tercih yapılacak mı, ne zaman yapılacak, tarihler belli mi? YKS 3. ek tercih tarihleri belli mi, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?

Üniversitelerde ikinci yerleştirmelerin sonuçlanmasıyla beraber şimdi ise gözler YKS 3. Tercih tarihleri için ÖSYM’den gelecek açıklamayaç çevrildi. İkinci yerleştirmelerde de herhangi bir eğitim kurumuna yerleşemeyen adaylar boş kalan kontenjanlar doğrultusunda şanslarını yeniden deneyecek. Bilindiği üzere ek yerleştirmelerde baraj puanı 140’a düşürülmüştü. Bu noktada “YKS 3. Tercih yapılacak mı, ne zaman yapılacak, tarihler belli mi?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte 2021 YKS 3. Ek tercih başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

YKS 3. Ek tercih tarihleri için geri sayım başladı. İlk tercihlerin ardından bilindiği üzere adaylar ikinci kez tercihlerini yapmıştı. Herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar şimdilerde boş kontenjanlar doğrultusunda yeniden tercihlerini yapmaya hazırlanıyor. Bu noktada ise "2021 YKS 3. Tercih yapılacak mı, ne zaman yapılacak, tarihler belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Henüz konuyla ilgili bir açıklama bulunmazken adaylar 140 barajıyla başvurularını gerçekleştirmeyi bekliyor. Buna göre; YKS 3. Tercih yapılacak mı, ne zaman yapılacak, tarihler belli mi?

YKS 3. TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 3.tercih tarihleri henüz netlik kazanmadı. 140 barajını geçenlerin ne zaman tercih yapacağı merak edilirken YKS 3. tercih tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

140 PUAN İLE ALAN ÜNİVERSİTELER HANGİLERİ?

YKS ikinci ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte 140 baraj puanı ile tercih yapılabilecek üniversiteler listesi de belli olacak.

ÜNİVERSİTE EK TERCİHLER NASIL YAPILIR?

2021-YKS Ek Yerleştirme Tercih Bildirimi T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacaktır. Adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyeceklerdir. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.

TYT puanı 150 ve üzeri olan adaylar, Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir. İlgili AYT/YDT puanı 180 ve üzeri olan adaylar, Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tercihlerin tümünün doldurulması zorunlu değildir. Örneğin, bir aday tercih bildiriminde yalnızca dört programı göstermek istiyorsa ve bunlardan herhangi birine giremediği takdirde başka bir yerde okumak istemiyorsa, sadece bu dört programı yazmakla yetinebilir. Bu durumda adayın, girmek istediği bu dört programı (1.) sıra numaralı yerden başlayarak tercih sırasına göre yazması gerekir.

Tercih bildirim işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih iptali yapılmaz. Tercih işleminizi tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerinizi mutlaka kontrol ediniz ve yazıcıdan tercih listenizi alarak saklayınız.

YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini, 20-23 Eylül 2021 tarihleri arasında T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaklardır.

Tercih işlemleri, 20 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da başlayacak, 23 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Yerleştirme sonuçları için tarih verilmedi, sonuçların en geç önümüzdeki hafta içi açıklanması bekleniyor.

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YKS 3. Tercih yapılacak mı, ne zaman yapılacak, tarihler belli mi? YKS 3. ek tercih tarihleri belli mi, boş kalan kontenjanlar açıklandı mı?
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