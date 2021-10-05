Giriş Tarihi: 5.10.2021 15:50

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu önemi nedir? İstanbul’un kurtuluşu nasıl oldu, 6 Ekim 1923'de ne oldu?

Türk tarihinin zaferlerinden biri olan İstanbul’un Kurtuluşu önemi binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Geçmişten günümüze kadar önemini koruyan İstanbul'un kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlanacak. İstanbul, tarih boyunca ve bugünlerde de Anadolu ve Avrupa arasında bir köprü görevine sahiptir. Tam 5 yıl süren düşman işgalinden kurtulan İstanbul'a, Türk Ordusu sevinç çığlıkları, mutluluk gözyaşları döktü. Peki 6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu önemi nedir? İstanbul’un kurtuluşu nasıl oldu, 6 Ekim 1923'de ne oldu? İşte yanıtı

Geçmişten günümüze tarihi önemini yitirmeyen İstanbul'un Kurtuluşu 6 Ekim'de kutlanıyor. Milyonlar metropol şehir İstanbul'un düşman işgalinden nasıl kurtulduğunu merak ediyor. Tarih sahnesinden unutulmaz iz bırakan bu tarihi an günümüzde gençlere aktarılarak Türk bilincinin oluşmasına katkı sağlıyor. Peki 6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu önemi nedir? İstanbul'un kurtuluşu nasıl oldu, 6 Ekim 1923'de ne oldu?