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Giriş Tarihi: 5.10.2021 14:29 Son Güncelleme: 5.10.2021 14:34

6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

6 Ekim’de İstanbul’da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?

6 Ekim İstanbul’un Kurtuluşu Çarşamba gününe denk geliyor. Ülkemizde dini ve milli bayramlarda toplu taşıma araçları ücretsiz ya da indirimli hizmet veriliyor. İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü nedeniyle 6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi sorusuna yanıt arıyor. Peki 6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs bedava mı, saat kaça kadar ücretsiz? İşte ayrıntılar…

6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu olması dolasıyla ulaşımda karar çıkmış oldu. Gelen son açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Özellikle nüfus popülasyonu bakımından en kalabalık şehirlerimiz arasında yer alan İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs bedava mı, saat kaça kadar ücretsiz?

6 EKİM İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

6 Ekim tarihinde kutlanan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş gününde her yıl olduğu gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.

Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan İBB "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

6 EKİM'DE İETT, OTOBÜS, METROBÜS, TRAMVAY BEDAVA MI?

6 Ekim'de İETT, otobüs, metrobüs, tramvay saat 00.00'dan 23.59'a kadar bedava olacak.

6 EKİM 2021 RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

6 Ekim 2021 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullarda da tatil olmayacaktır. Konu hakkında daha önce yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

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6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs saat kaça kadar ücretsiz?
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