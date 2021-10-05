6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu olması dolasıyla ulaşımda karar çıkmış oldu. Gelen son açıklamaya göre İstanbul'daki toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Özellikle nüfus popülasyonu bakımından en kalabalık şehirlerimiz arasında yer alan İstanbul'da ulaşım ücretsiz mi sorusuna yanıt aranıyor. Peki 6 Ekim'de İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? Otobüs, metro, metrobüs bedava mı, saat kaça kadar ücretsiz?
6 Ekim tarihinde kutlanan İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluş gününde her yıl olduğu gibi toplu taşıma araçları ücretsiz olarak hizmet verecek.
Konuyla ilgili Twitter hesabından paylaşım yapan İBB "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı.
6 Ekim'de İETT, otobüs, metrobüs, tramvay saat 00.00'dan 23.59'a kadar bedava olacak.
6 Ekim 2021 resmi tatil değildir. Resmi tatil olmadığı için okullarda da tatil olmayacaktır. Konu hakkında daha önce yapılan açıklamada "6 Ekim İstanbul'un Kurtuluşu ile ilgili olarak okullarımızın tatil olup olmadığı hakkında tereddüde düşüldüğü görülmüştür. 6 Ekim İstanbul'un kurtuluşu ile ilgili planlanan törenler icra edilmekle birlikte aynı gün tüm okullarımız eğitim öğretime devam edecektir." ifadeleri kullanılmıştı.