9.ayrılık Yanal’dan

Süper Lig’de gönderilen teknik adamlar listesine bir yenisi daha eklendi. Antalyaspor, Ersun Yanal’ın kontratının sonlandırıldığını resmen açıkladı
Süper Lig'de henüz 8 hafta geride kalırken, yolların ayrıldığı teknik adam sayısı 9 oldu. Son olarak Fraport TAV Antalyaspor, alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile sözleşmelerini sonlandırdıklarını açıkladı. Yanal bu sezon kırmızı-beyazlı ekipte 8 maçtasadece 2 galibiyet elde edip,2 beraberlik ve 4 mağlubiyetyaşamıştı. Daha önce de Çağdaş Atan (Alanya), Samet Aybaba (Adana Demir), Yalçın Koşukavak (Kayseri), Şenol Can (Kasımpaşa), Ünal Karaman (Göztepe), Bülent Uygun (Rize), Aykut Kocaman (Başakşehir), İrfan Buz (Yeni Malatya) gönderilen hocalar olmuştu.