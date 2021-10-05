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Giriş Tarihi: 5.10.2021

9.ayrılık Yanal’dan

9.ayrılık Yanal’dan

Süper Lig’de gönderilen teknik adamlar listesine bir yenisi daha eklendi. Antalyaspor, Ersun Yanal’ın kontratının sonlandırıldığını resmen açıkladı

Süper Lig'de henüz 8 hafta geride kalırken, yolların ayrıldığı teknik adam sayısı 9 oldu. Son olarak Fraport TAV Antalyaspor, alınan kötü sonuçların ardından Ersun Yanal ile sözleşmelerini sonlandırdıklarını açıkladı. Yanal bu sezon kırmızı- beyazlı ekipte 8 maçta sadece 2 galibiyet elde edip, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşamıştı. Daha önce de Çağdaş Atan (Alanya), Samet Aybaba (Adana Demir), Yalçın Koşukavak (Kayseri), Şenol Can (Kasımpaşa), Ünal Karaman (Göztepe), Bülent Uygun (Rize), Aykut Kocaman (Başakşehir), İrfan Buz (Yeni Malatya) gönderilen hocalar olmuştu.

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9.ayrılık Yanal’dan
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