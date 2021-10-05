Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu ay mı?
Giriş Tarihi: 5.10.2021 07:53

ALES sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu ay mı?

ALES sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu ay mı?

ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı belirtilen tarihte tamamlandı. Yılda iki kez düzenlenen sınavın ikincisi olan ALES/2 19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirildi. Söz konusu sınava katılım gösteren adaylar ise ALES sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Öte yandan; 2021 ALES sonuçları için ÖSYM tarihi verdi. Peki; ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sürece yönelik bilgiler.

Bu yıl ikincisi düzenlenen ALES sonuçları, söz konusu sınava katılan adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM, ALES sınav sonuçları için tarihi açıklarken sınav sonuçları T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM AİS ekranı üzerinden erişime açılacak. 2021 ALES sınav sonuçları Ekim ayında açıklanacak.

ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

19 Eylül tarihinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilen ALES, sonuç tarihi belli oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES sınav sonuçları 14 Ekim 2021 tarihinde erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

ALES sınavının sonuçları açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl boyunca geçerli olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika: İnstagram ve Whatsapp çöktü mü? Facebook, İnstagram ve Whatsapp'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü, neden açılmıyor, sorun düzeldi mi??
Sigara zammından son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 4 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar oldu?
SON DAKİKA: Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor!
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Beyaz Saray'dan erişim skandalıyla ilgili ilk açıklama: Kontrol edemeyecekleri bir güce sahip olduklarını kanıtladılar
Son dakika: WhatsApp, Facebook ve Instagram neden çöktü? Uzman isim "Buradan bir ders çıkarılacak olursa..." diyerek uyardı
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! İslam Memiş'ten altın tahmini: Bu 3 gelişmeye dikkat!
Son dakika haberi: İnternet çöktü mü? İnternet neden yavaş, erişim problemi var mı, devam ediyor mu?
Son dakika... WhatsApp, Instagram ve Facebook çöktü! Kullanıcılar uygulamalara giremedi! İlk resmi açıklama geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
ALES sonuçları için ÖSYM tarih verdi! 2021 ALES sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, bu ay mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA