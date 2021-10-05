Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri: 5 Ekim 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 5.10.2021 08:14 Son Güncelleme: 5.10.2021 08:15

Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri: 5 Ekim 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri: 5 Ekim 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. 5 Ekim Salı bugün 22 ayar bilezik fiyatı 451 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 813 liradan işlem görüyor. Hem yatırım amaçlı hem de hediye amaçlı kullanılan altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları alış satış verileri.

Altın fiyatları alış ve satış verileri hakkında bilgiler, sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal canlı ve güncel rakamlar merak edilirken bilindiği üzere altın fiyatları hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Peki; 5 Ekim Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisi.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 451,39

SATIŞ: 468,85

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.285,00

SATIŞ: 3.352,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.305,00

SATIŞ: 3.355,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.191,83

SATIŞ: 3.254,67

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.626,00

SATIŞ: 1.653,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 813,00

SATIŞ: 827,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 501,50

SATIŞ: 501,58

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Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri: 5 Ekim 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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