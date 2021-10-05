Canlı rakamlar ile altın fiyatları verileri: 5 Ekim 2021 Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları alış ve satış verileri hakkında bilgiler, sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Ekonominin merkezinde yer alan sarı metal canlı ve güncel rakamlar merak edilirken bilindiği üzere altın fiyatları hareketli bir grafik çizmeye devam ediyor. Peki; 5 Ekim Salı Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı rakamlar ile altın fiyatları bilgisi.