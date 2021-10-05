Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 6 Ekim Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 6.10.2021 06:12

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 6 Ekim Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 6 Ekim Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın üçüncü gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ekim ayında anlık grafiği sürekli değişen sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Dolar karşısında en değerli yatırım olarak görülen çeyrek altın fiyatının 813 lira olması piyasaları hareketlendiriyor. Kuyumculara gitmeden önce ellerindeki değerli metalin canlı ve güncel rakamlarını öğrenmek isteyen Kapalıçarşı’dan anlık bilgileri araştırıyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı rakamlar!

Son dakika altın fiyatlarıKapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar anlık merak ediliyor. Son olarak gram altın 500 lira, cumhuriyet altın üç bin lira civarında işlem görüyor. Haftalardır inişli - çıkışlı bir performans ortaya koyan altın fiyatları, bugün düşüş gösteriyor. Peki Altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Ekim 2021 Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan güncel, anlık alış satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

Alış: 3.305,00

Satış: 3.355,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 500,74

Satış: 501,83

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 812,00

Satış: 825,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

Alış: 451,02

Satış: 468,47

YARIM ALTIN FİYATLARI

Alış: 1.625,00

Satış: 1.652,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.190,05

Satış: 3.252,87

ATA ALTIN FİYATLARI

Alış: 3.280,00

Satış: 3.347,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

EN ÇOK OKUNANLAR

Sigara zammı son dakika: 5 Ekim 2021 sigaraya zam mı geldi, güncel sigara fiyatları ne kadar ve kaç TL oldu?
Gram altın ons freni yedi: Altın fiyatları için Cuma gününe dikkat!
Meteoroloji'den son dakika hava durumu paylaşımı: Perşembe gününden itibaren değişiyor...
Son dakika haberi... Altay Bayındır için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkadaşı olacaklar...
Son dakika haberi: Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin'den üzen haber!
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir canlı yayında açıkladı! ABD'den akılalmaz Patriot teklifi
Okullar kapanacak mı ve uzaktan eğitime geçilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması!
Stefan Kuntz'dan milli takımda dikkat çeken yöntem! Şınav çekme cezası...
ARKADAŞINA GÖNDER
Altın fiyatları son dakika hareketlendi! 6 Ekim Bugün tam, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA