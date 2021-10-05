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Giriş Tarihi: 6.10.2021 00:35

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Haftalardır inişli - çıkışlı bir grafik çizen gram altın fiyatları, 500 tl civarından işlem görüyor. Peki, canlı altın fiyatları bugün ne kadar, anlık kaç lira? İşte, A Para Canlı Altın Fiyatları sayfası ile gram altın, yarım altın, tam altın, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 6 Ekim 2021 Çarşamba

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili güncel bilgiler gelmeye devam ediyor. Eylül ayında hareketlilik yaşayan altın fiyatları, Ekim ayına da aynı şekilde girdi. Özellik gram altın fiyatı gün içerisinde sık sık yukarı yönlü bir ivme çizdi. 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altına olan ilgi devam ederken canlı rakamlar anlık olarak araştırılıyor. Bu doğrultuda, serbest piyasalarda ve Kapalıçarşı'daki canlı gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı, yatırımcıların ve hediye almayı düşünenlerin ilgi odağında bulunuyor.

SON DAKİKA | ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? (6 EKİM 2021)

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorusuyla Kapalıçarşı ve serbest piyasalardaki güncel alış-satış fiyatı araştırılıyor. Altın fiyatları anlık olarak değişiklik gösterdiği için serbest piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan canlı alış-satış altın fiyatı rakamlarını 'A Para Altın Fiyatları' sayfasından öğrenebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 451,39

SATIŞ: 468,85

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.285,00

SATIŞ: 3.352,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.305,00

SATIŞ: 3.355,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.191,83

SATIŞ: 3.254,67

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.626,00

SATIŞ: 1.653,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 813,00

SATIŞ: 827,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 501,50

SATIŞ: 501,58

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
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