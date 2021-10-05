Ersun Yanal yerine Nuri Şahin! Hem teknik adam hem futbolcu...

Bir buçuk senedir Antalyaspor'un başında görev yapan Ersun Yanal, peş peşe alınan kötü sonuçların ardından görevden ayrılmıştı. Antalyaspor sürpriz bir kararla takımı Nuri Şahin'e emanet etti. Nuri Şahin, beş sene boyunca Antalyaspor Futbol Sorumlusu olarak görev yapacak. Tecrübeli oyuncu takım kaptanlığını da yapıyordu.
ERSUN YANAL YERİNE NURİ ŞAHİN!
Süper Lig'de geçen 8 haftanın ardından topladığı 8 puanla 14. sırada yer alan Antalyaspor'da kan değişimi yaşandı. Antalya temsilcisi sekiz maçta iki galibiyet iki beraberlik ve dört mağlubiyet almıştı. Antalyaspor kaptanı Nuri Şahin, Ersun Yanal'ın yerini aldı.
KARARI KENDİSİ VERECEK!
Nuri Şahin'in kariyerine devam edip etmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak. A Spor'da aktarılan bilgiye göre Nuri Şahin, bu kararı kendisi verecek.