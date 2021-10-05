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Giriş Tarihi: 5.10.2021 13:15 Son Güncelleme: 5.10.2021 14:05

Antalyaspor’un teknik direktör adayları: Ümit Davala, Çağdaş Atan, Osman Akyol

İHA
Antalyaspor’un teknik direktör adayları: Ümit Davala, Çağdaş Atan, Osman Akyol

Antalyaspor’da Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başladı. Kırmızı-Beyazlılar'da ön plana çıkan isimler ise Ümit Davala, Çağdaş Atan ve Osman Akyol...

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi. 2020-2021 sezonunun 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e karşı alınan 5-1'lik yenilgi sonrası Tamer Tuna'nın yerine göreve getirilen Ersun Yanal; 46 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.

Bu sezon ise geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Antalyaspor ile Ersun Yanal'ın yolları ayrıldı.

ÜMİT DAVALA, ÇAĞDAŞ ATAN, OSMAN AKYOL
Kırmızı-beyazlı yönetim de vakit kaybetmeden yeni teknik adam için arayışa koyuldu. Listede birçok isim olsa da 3 kişi ön plana çıkıyor.

Bunlardan ilki uzun yıllar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan ve yoluna teknik direktör olarak devam etmek için ekipten ayrılan Ümit Davala. Antalyaspor idarecileri, antrenörlük hayatında başarılı olacağına inandığı Davala'nın takımın başına getirilmesine sıcak bakıyor.

2020-2021 sezonunda Alanyaspor'un başına geçen ve özellikle oynattığı futbolla büyük beğeni toplayan, geçtiğimiz günlerde de görevi son bulan 41 yaşındaki Çağdaş Atan da Akdeniz temsilcisi için aday olan bir diğer çalıştırıcı...

Antalyaspor Altyapı Koordinatörlüğü ve Antalyaspor U21 teknik direktörlüğü yapan Osman Akyol, A Takım için düşünülenler arasında. Akyol'un, kulübün iç dinamiklerini bilmesi ve özellikle altyapıya hakim olması avantaj olarak görülüyor.

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Antalyaspor’un teknik direktör adayları: Ümit Davala, Çağdaş Atan, Osman Akyol
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