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Giriş Tarihi: 5.10.2021 11:49

AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri AÖL sınav tarihleri araştırması yapıyor. Liseyi dışardan bitirmek zorunda kalan öğrenciler ders seçimi ve kayıt yenileme işlemlerinin ardından birinci dönem sınavlarını olabiliyor. MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi sınavlarını Aralık ayında olacak. Peki AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL 1.dönem sınavları binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvurusu 15 Ekim'e kadar devam edecek. Peki AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL kayıt işlemleri 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilecek. Kayıt işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilirken kayıt yenileme ücreti (50 TL) yatıran öğrenciler ek olarak Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği Hesabına 5 TL ödeme yapacak. AÖL sınav ücretleri Halk Bank, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank üzerinden yatırılabilir. İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise il ve ilçe Halk Eğitim Merkezi müdürlüklerinden başvuru yapabilir. T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara kayıt ücretini yatıran öğrenciler belgelerini teslim ederek işlemlerini tamamlayabilir.

AÖL KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Açık Öğretim Lisesi'nden yapılan açıklamaya göre; Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 eğitim öğretim yılı 1. dönem ilk kayıt başvurusu 15 Ekim'e kadar devam edecek.

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AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri
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