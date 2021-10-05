AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? 2021 MEB AÖL sınav tarihleri ve kayıt yenileme işlemleri

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

2021 MEB sınav uygulamaları takvimine göre Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi- I. Dönem Sınavı 4-5 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşecek.

AÖL İLK KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖL kayıt işlemleri 15 Ekim 2021 tarihi mesai bitimine kadar gerçekleştirilecek. Kayıt işlemleri internet üzerinden gerçekleştirilirken kayıt yenileme ücreti (50 TL) yatıran öğrenciler ek olarak Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği Hesabına 5 TL ödeme yapacak. AÖL sınav ücretleri Halk Bank, Ziraat Bankası ve Vakıf Bank üzerinden yatırılabilir. İlk kez kayıt yaptıran öğrenciler ise il ve ilçe Halk Eğitim Merkezi müdürlüklerinden başvuru yapabilir. T.C. kimlik numarası ile anlaşmalı bankalara kayıt ücretini yatıran öğrenciler belgelerini teslim ederek işlemlerini tamamlayabilir.