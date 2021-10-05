Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman?
Giriş Tarihi: 5.10.2021 13:30

Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman?

Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2021 2022 eğitim takvimi duyuruldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 6 Eylül’de okula başladı. Uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitime geçen öğrenciler ilk ara tatil tarihini araştırıyor. Yayınlanan eğitim takvimine göre ilk ara tatil Kasım ayında başlayacak. Buna göre; Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman? İşte ilk ara tatil takvimi

Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde ara tatil tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ilk ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri duyuruldu. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Peki Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman?

ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI?

6 Eylül'de başlayan 1. Dönem 24 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili (sömestr), 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takvimi şu şekilde:

Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.

İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Sigara zammı son dakika: Sigaraya zam geldi mi? 5 Ekim 2021 Güncel sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanlığı pilot illeri belirledi! Okullarda PCR testi dönemi başlıyor!
Son dakika: Olaylı Lille-Marsilya maçından sonra Fransızlar Burak Yılmaz’a yüklendi! “Sinir bozucu…”
SON DAKİKA | Whatsapp çöktü mü, düzeldi mi? Facebook, WhatsApp ve İnstagram çöktü mü, Instagram'a erişim sorunu devam ediyor mu?
Son dakika haberi: İşte fahiş fiyata karşı Tarım Kredi’nin 3 ayaklı ucuz gıda hamlesi
Son dakika haberi: Burak Yılmaz ve Cengiz Ünder Lille - Marsilya maçına damga vurdu! Kariyerinde bir ilki yaşadı...
Altın fiyatları için rüzgar tersine dönebilir! Altın uzmanı İslam Memiş 3 gelişmeye dikkat çekti
Son dakika haberler: Fenerbahçe'nin yıldızları için kesenin ağzını açtılar! Milli yıldız ile takım arkadaşı olacaklar...
Yargıtay'dan emsal niteliğinde olan 'cinsel ilişki' kararı: Erkek kusurlu sayılamaz
Bakan Özer açıkladı: Okullar kapanacak mı, yüz yüze eğitim bitecek mi? 2021-2022 MEB bu ay okullar kapanır mı, son durum nedir?
ARKADAŞINA GÖNDER
Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA