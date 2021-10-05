Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde ara tatil tarihleri merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan takvime göre ilk ara tatil, sömestr ve yaz tatili tarihleri duyuruldu. Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek. Peki Ara tatil ne zaman, kaç gün kaldı? 2021 2022 MEB takvimi ile ilk ara tatil ne zaman?
6 Eylül'de başlayan 1. Dönem 24 Ocak'ta sona erecek. Yarıyıl tatili (sömestr), 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan 2021-2022 takvimi şu şekilde:
Birinci dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erecek.
İkinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.