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Giriş Tarihi: 5.10.2021 13:51

Bekçi alımı ne zaman, ilan geldi mi? EGM PA Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman?

Bekçi alımı ne zaman, ilan geldi mi? EGM PA Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman?

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı son duyuruları paylaşılıyor. En son Jandarma Genel Komutanlığı’na 10 bin alım yapılacağı duyurulmuştu. Yapılacak olan bekçi alımında adaylar hem ön başvuru hem de yazılı sınava tabi tutulacaklar. Bu noktada bekçilik başvuru şartları, başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki Bekçi alımı ne zaman, ilan geldi mi? 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman? İşte konuya dair bilgiler…

Bekçi alımı ile ilgili başvurular binlerce kişi tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 10 bin kişilik alımın yapılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise gözler bekçilik başvuru şartlarına çevrildi. Peki Bekçi alımı ne zaman, ilan geldi mi? 2021 EGM PA Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN? 2021

Söz konusu alımlar için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçi alımı ile ilgili açıklama bekleniyor. Jandarma bekçi alımı ile ilgili kurumlardan açıklamalar gelince detaylarıyla haberimizde yer alacaktır.

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı.

Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi. Tarihler belli olduğunda sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2021 bekçi alımında şartlar henüz açıklanmadı ancak daha önceki alımlarda adaylarda aranan şartlar şu şekildeydi;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

En az 167 cm boyunda olmak,

Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.

31 yaşından gün almamış olmak

Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.

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Bekçi alımı ne zaman, ilan geldi mi? EGM PA Jandarma bekçi alımı başvurusu ne zaman?
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